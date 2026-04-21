Meno show, più sostanza: Birra Moretti lancia la campagna “Mangiare come piace a noi”

"Le persone cercano sempre più momenti genuini, semplici e informali, e riscoprono il valore di ciò che è essenziale e riconoscibile - dichiara Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia - . Con 'Mangiare come piace a noi' vogliamo celebrare l'autenticità che da sempre caratterizza il modo tipicamente italiano di vivere a tavola. In questo contesto, Birra Moretti accompagna il cibo con naturalezza, ne valorizza il gusto e contribuisce a un'esperienza più immediata, autentica e senza formalismi”.