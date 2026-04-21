Meno show, più sostanza: Birra Moretti lancia la campagna “Mangiare come piace a noi”
Per il 94% degli italiani l'autenticità ha un sapore preciso: quello di una tavola informale, fatta di piatti semplici, che non hanno bisogno di troppe spiegazioni, e una birra condivisa
© Ufficio Stampa
Oggi, tra menù sempre più elaborati, piatti "da fotografare” e aspettative di perfezione, emerge con chiarezza un bisogno condiviso: tornare alla sostanza e al piacere della tavola italiana. Lo confermano i dati inediti dell'indagine AstraRicerche per Birra Moretti: il 94% degli italiani riconosce che i momenti più autentici nascono attorno a una tavola informale, tra amici, davanti a cibi semplici e a una birra condivisa; e per il 91,8% le storie più belle sono quelle che nascono spontaneamente.
Da qui nasce "Mangiare come piace a noi”, la nuova piattaforma di comunicazione di Birra Moretti che celebra il piacere autentico della tavola italiana, dove cibo e birra di qualità si incontrano. Un manifesto e una campagna integrata che invitano a vivere il cibo con semplicità, spontaneità e gusto, senza troppi formalismi, con una Birra Moretti sempre al centro della condivisione.
"Le persone cercano sempre più momenti genuini, semplici e informali, e riscoprono il valore di ciò che è essenziale e riconoscibile - dichiara Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia - . Con 'Mangiare come piace a noi' vogliamo celebrare l'autenticità che da sempre caratterizza il modo tipicamente italiano di vivere a tavola. In questo contesto, Birra Moretti accompagna il cibo con naturalezza, ne valorizza il gusto e contribuisce a un'esperienza più immediata, autentica e senza formalismi”.
IL VERO PIACERE DELLA TAVOLA? PER GLI ITALIANI È NELL' AUTENTICITÀ
L'indagine segnala una direzione netta: meno show, più sostanza. Gli italiani riscoprono un modo di vivere la tavola più semplice e vero, dove conta meno ciò che si mostra e più ciò che si sceglie di mangiare, meno "perfetto” da esibire, più libertà di gustare. In altre parole: meno post, più pasta; meno stories, più storie vere, insomma meno spiegoni, più spiedini.
Le preferenze lo confermano anche fuori casa: quasi un italiano su due (49,2%) sceglie luoghi in cui sentirsi a proprio agio e il 45,4% predilige contesti semplici e autentici. Ma è soprattutto nel piatto che emerge questa tendenza: il 42,5% preferisce piatti genuini e riconoscibili (contro il 25,2% che opta per proposte più elaborate). All'opposto, l'eccesso di sofisticazione perde appeal: il 40,7% dichiara di sentirsi meno spontaneo quando la complessità è troppo elevata.
LA BIRRA PROTAGONISTA DELLA TAVOLA CHE PIACE AGLI ITALIANI
In questo ritorno alla sostanza, la birra si conferma una presenza naturale a tavola: per l'86,6% degli italiani bere una birra contribuisce a creare un'atmosfera più rilassata e informale, mentre per il 90% rappresenta l'essenza dei momenti semplici e condivisi. Inoltre, l'87% riconosce che porta spontaneità nelle occasioni tra amici. In questo scenario, Birra Moretti, con la sua tradizione italiana e il suo spirito genuino, si conferma la compagna ideale della tavola di tutti i giorni: quella fatta di cose buone, senza complicazioni.
"MANGIARE COME PIACE A NOI”: RISCOPRIRE IL PIACERE AUTENTICO DELLA TAVOLA ITALIANA
In questo contesto, Birra Moretti rafforza il proprio posizionamento celebrando ciò che conta davvero: la semplicità della tavola italiana. "Mangiare come piace a noi” diventa così un vero e proprio punto di vista, raccontato con ironia attraverso il gioco del "meno/più”: "Meno assaggini, più bucatini”, "Meno gourmet, più crocchè”, "Meno spiegoni, più spiedini”.
Un linguaggio diretto e immediato che prende forma in uno spot divertente (on air in TV e online) dove, con la tipica leggerezza del brand, gli eccessi contemporanei lasciano spazio al piacere delle cose semplici: tavolate vere, cibo genuino e Birra Moretti sempre al centro della tavola.
La campagna è multitouchpoint: dalla TV al digital, fino all'OOH (da maggio tra Milano e Napoli, da giugno a Roma), con eventi consumer nelle tre città, il coinvolgimento di content creators e attivazioni nei canali horeca e modern trade.
Lo spot è prodotto da Movie Magic e diretto da Enea Colombi. La creatività è firmata da Dentsu Creative, con pianificazione a cura di Dentsu Group. La campagna è on air dal 19 aprile con formati 30'' e 15'' e attivazioni digital.
BIRRA MORETTI DA SEMPRE PROTAGONISTA NELLA CULTURA DEL CONSUMO A TAVOLA
Se la tavola è il luogo in cui gli italiani si sentono davvero sé stessi, "Mangiare come piace a noi” rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso che Birra Moretti porta avanti da sempre, in dialogo con il mondo del food. Un impegno che si rafforza nel tempo, a partire dal 2007, da quando il brand ha contribuito in modo determinante a rinnovare il modo di raccontare la birra nella cucina italiana, accompagnando un cambiamento culturale che oggi la vede sempre più protagonista a tavola. Un percorso che ha consolidato il ruolo di Birra Moretti come punto di riferimento della birra a tavola, che continua a interpretare con coerenza, affiancando il cibo italiano nella sua espressione più autentica: semplice, genuina e senza complicazioni.