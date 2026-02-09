"M'illumino di meno 2026": da Città del sole si fa scienza
Gli 89 punti vendita della storica catena di negozi italiana spengono le luci il 16 febbraio ed evidenziano i giochi scientifici per educare i più piccoli al risparmio energetico
Anche quest’anno Città del sole conferma la sua partecipazione a M'illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico e uno stile di vita più sostenibile. L'edizione 2026 della campagna pone l'accento sul ruolo della scienza, un tema caro alla storica catena di giocattoli che, da oltre 50 anni, promuove il principio dell’imparare giocando, selezionando giocattoli con cura e attenzione ai materiali e al rispetto dell'ambiente.
Per tutto il mese di febbraio, gli 89 negozi italiani di Città del sole si fanno portavoce di un messaggio fondamentale: il progresso scientifico e i piccoli gesti quotidiani sono alleati preziosi per la tutela del pianeta. L’iniziativa culminerà lunedì 16 febbraio, quando tutti i punti vendita abbasseranno simbolicamente le luci, invitando le famiglie a riflettere sull'importanza del risparmio energetico.
Per sostenere l’iniziativa Città del sole propone alle famiglie cinque missioni per scoprire come mettere in pratica ogni giorno azioni sostenibili scoprendo la forza della scienza:
-Diventa un cacciatore di luci spente: spegni tutte le luci di casa e gioca con la tua T-shirt luminosa disegnando quello che vorrai. La maglietta si illuminerà con il tuo messaggio… prova a far indovinare agli altri in casa cosa vuoi dire! Il divertimento è garantito mentre impari l’importanza del risparmio energetico.
-Scopri la bellezza della rifrazione della luce del sole: il Prisma arcobaleno si accende di una miriade di piccoli arcobaleni in movimento. Il mini pannello solare mette in rotazione il cristallo appeso che, attraversato la rifrazione della luce, la scompone in sorprendenti arcobaleni. Un modo magico per comprendere i fenomeni scientifici attraverso l’energia pulita.
-Fate la spesa in modo sostenibile: basta sacchi della spesa monouso. Con la Borsa pieghevole riciclata sarete elegantissimi e saprete di aver aiutato l'ambiente: è realizzata in poliestere riciclato da plastica recuperata, con una produzione totalmente sostenibile.
-Scopri che dal riciclo nascono oggetti meravigliosi: Paura del buio? la soluzione è la Goccia di luce. Si tratta di un sasso di vetro trasparente che nasce dal recupero e riciclo del vetro e che, grazie all'aggiunta di minerali e terre rare, acquisisce la capacità di catturare e trattenere la luce – solare o artificiale – per poi illuminarsi al buio.
-Gioca con la scienza e fai scorrere il tempo al contrario: la Controclessidra sfugge alle leggi della gravità: le sferette contenute all'interno si muovono dal basso verso l'alto quasi a dare l'impressione che il tempo stia scorrendo al contrario. Questo è possibile grazie a un semplice principio fisico: la densità delle palline è inferiore a quella del liquido trasparente in cui sono immerse.