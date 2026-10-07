Long Lasting Confidence: campagna globale Vibram dedicata alla performance nel tempo
Secondo una ricerca globale Vibram durata e affidabilità assumono un ruolo centrale nelle decisioni di acquisto e nella percezione del brand da parte dei consumatori
© Vibram Ufficio Stampa
Da quasi novant'anni Vibram sviluppa mescole e tecnologie studiate per accompagnare le persone nelle loro attività, in condizioni e contesti sempre diversi. Dalla montagna al trailrunning, dal lavoro alla vita quotidiana, l’azienda di Albizzate (in provincia di Varese) ha costruito il proprio heritage sulla ricerca di soluzioni capaci di combinare performance, affidabilità e resistenza, diventando nel tempo un punto di riferimento nel mondo delle suole ad alte prestazioni.
È all’interno di questo contesto che nasce Long Lasting Confidence, la campagna globale di brand Vibram porta la durability (la durata della performance nel tempo) al centro del proprio racconto. Un attributo che appartiene da sempre alla cultura tecnologica del brand e che oggi assume un ruolo sempre più rilevante anche nella relazione con il consumatore: non solo la capacità di una tecnologia di resistere nel tempo, ma la possibilità di continuare a contare sulla sua performance, passo dopo passo.
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La centralità della durability nel processo di scelta degli utenti e nella percezione del brand emerge anche dai risultati della più recente ricerca condotta dall’azienda che ha coinvolto un campione di oltre diecimila consumatori in sette mercati chiave (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Brasile, Cina e Giappone). Secondo l’indagine otto consumatori su dieci (circa il 78% degli intervistati) considera la durability importante o molto importante nella scelta di una calzatura, rendendola uno dei principali driver di acquisto, subito dopo il comfort (84%).
Analizzando più nel dettaglio le aspettative legate alle prestazioni delle suole, la durability emerge come un elemento determinante soprattutto nei contesti più sfidanti. Nel segmento Outdoor e Trailrunning, rappresenta infatti il primo attributo ricercato per il 31,6% degli intervistati. La sua rilevanza cresce ulteriormente nel mondo Work&Safety, dove raggiunge il 35,9%, confermandosi la principale priorità per chi opera in condizioni di lavoro intensive. Anche nell’ambito Sports Performance (che include corsa, pallacanestro, calcio, tennis, yoga, pilates golf, nuoto e altri sport), la durata si colloca tra i requisiti fondamentali, indicata dal 31,6% degli intervistati e affiancata alla stabilità tra gli attributi maggiormente ricercati.
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Forte dei risultati emersi dalla ricerca e di una storia di oltre ottant'anni nell'innovazione tecnologica nel mondo delle suole in gomma ad alte prestazioni, Vibram interpreta la durability in una prospettiva più ampia attraverso la sua nuova campagna Long Lasting Confidence. La durata non viene raccontata esclusivamente come una proprietà tecnica della suola, ma come ciò che permette prestazioni elevate nel corso del tempo e di conseguenza, di costruire una fiducia duratura. Una tecnologia progettata per durare consente di affrontare più a lungo le attività per cui è stata sviluppata, mantenendo nel tempo le caratteristiche e le prestazioni attese.
“I risultati della ricerca confermano un elemento distintivo e profondamente radicato nel patrimonio di Vibram: la durability, intesa come capacità di garantire performance che durano nel tempo, rappresenta uno degli attributi più fortemente associati al brand dai consumatori che ne conoscono la storia. Un valore che si integra con dimensioni altrettanto consolidate della nostra identità, come stabilità, comfort, grip, tenuta e trazione, espressione della capacità di Vibram di offrire sicurezza e performance in ogni condizione di utilizzo e su ogni tipo di terreno. È un riconoscimento importante, che riflette decenni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico e che ci offre oggi una solida base per continuare a rafforzare il posizionamento di Vibram. Con questa nuova campagna vogliamo valorizzare proprio questo patrimonio, portando al centro un valore concreto e distintivo per i nostri consumatori e per il futuro del brand". (Paolo Manuzzi - Global General Manager di Vibram)
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Il concept viene declinato attraverso tre differenti segmenti, per mostrare come questa promessa si traduca in esigenze specifiche. Nel mondo outdoor, con un focus sul trailrunning, la durability diventa long-lasting performance (performance di lunga durata), caratteristica indispensabile per percorrere lunghe distanze e per utilizzi prolungati. Nel segmento work&safety, si traduce nella capacità di mantenere performance elevate e affidabili nel tempo, attraverso il concetto di unbreakability (heavy duty), per offrire soluzioni che garantiscono prestazioni costanti e durature, anche nelle condizioni di utilizzo più intense e impegnative. Nel mondo lifestyle infine prende la forma del durable comfort, combinando comfort e durata nell’esperienza quotidiana.
La campagna sarà raccontata attraverso tre short video da quindici secondi, distribuiti sui principali canali digitali del brand, tra cui Meta, YouTube e TikTok e da un long form su vibram.com, L’attivazione avrà carattere globale e coinvolgerà i mercati EMEA, Stati Uniti, Cina, Giappone e Australia, con lancio previsto a partire da ottobre 2026.
Con Long Lasting Confidence, Vibram continua a evolvere il proprio racconto di brand partendo da un elemento profondamente radicato nella propria identità tecnologica: la capacità di progettare performance pensate per durare.
Per scoprire di più sulla campagna “Long Lasting Confidence” di Vibram, visita la pagina dedicata: https://www.vibram.com/stories/br_LonglLastingConfidence.html
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Fonte e metodologia
McKinsey Survey for Vibram – June 2025, US, UK, France, Germany, Brazil, China, Japan, n=10.006.
La survey è stata condotta su uomini e donne tra i diciotto e i sessantacinque anni che avevano acquistato calzature outdoor, performance o da lavoro nei due anni precedenti, con circa millecinquecento intervistati per Paese e quote rappresentative del mercato sui principali parametri demografici. Il campione complessivo è pari a n=10.006 nei sette mercati analizzati. Le singole analisi possono avere basi campionarie differenti.
Informazioni su Vibram
Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre ottant'anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza e innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (Varese), Vibram produce oltre 40 milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di km ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in Brasile e in Italia.