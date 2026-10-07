Long Lasting Confidence: campagna globale Vibram dedicata alla performance nel tempo

“I risultati della ricerca confermano un elemento distintivo e profondamente radicato nel patrimonio di Vibram: la durability, intesa come capacità di garantire performance che durano nel tempo, rappresenta uno degli attributi più fortemente associati al brand dai consumatori che ne conoscono la storia. Un valore che si integra con dimensioni altrettanto consolidate della nostra identità, come stabilità, comfort, grip, tenuta e trazione, espressione della capacità di Vibram di offrire sicurezza e performance in ogni condizione di utilizzo e su ogni tipo di terreno. È un riconoscimento importante, che riflette decenni di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico e che ci offre oggi una solida base per continuare a rafforzare il posizionamento di Vibram. Con questa nuova campagna vogliamo valorizzare proprio questo patrimonio, portando al centro un valore concreto e distintivo per i nostri consumatori e per il futuro del brand". (Paolo Manuzzi - Global General Manager di Vibram)