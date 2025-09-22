Logo SportMediaset
"PASTIGLIE" OLIMPICHE

Leone 1857 lancia la nuova collezione ufficiale dedicata ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026

Omaggio al grande evento sportivo attraverso prodotti in licenza che celebrano inclusività, passione e italianità

22 Set 2025 - 10:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Leone 1857 è stato designato licenziatario ufficiale per la produzione delle iconiche pastiglie e delle praline Cri Cri dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver lanciato nel 2006 la sua prima collezione speciale in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino, torna oggi a presidiare un evento che fa nuovamente tappa in Italia con i suoi prodotti ufficiali su licenza. Questa collezione esclusiva celebra lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 attraverso uno stile contemporaneo e riconoscibile, omaggiando i valori di inclusività, energia e passione che li contraddistinguono. Protagonisti delle illustrazioni sono Milo e Tina, le iconiche mascotte ufficiali, simboli di un racconto che unisce sport e cultura.

Tra le proposte della nuova gamma, le scatolette di Pastiglie Miste Dissetanti da 27 g (2,50 €) offrono un assortimento con 12 grafiche esclusive: 6 ispirate agli sport olimpici e 6 agli sport paralimpici. Immancabili le iconiche Lattine di Pastiglie Miste Dissetanti da 30 g (4 €), che propongono invece 6 grafiche diverse: 3 dedicate agli sport olimpici e 3 agli sport paralimpici, perfette da collezionare o regalare. Completa la collezione la confezione in latta con Cri Cri Nocciola Fondente da 150 g (17,90 €), per un’esperienza di gusto immersiva che celebra l’incanto dell’inverno: la tradizionale copertura di mompariglia richiama una neve zuccherina che riveste ogni pralina, evocando paesaggi innevati e la magia dei giochi olimpici invernali.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

“Leone 1857 ha da sempre interpretato l’identità italiana attraverso la felicità e la dolcezza, con uno sguardo attento al presente e alle nostre radici condivise. Con questa collezione di prodotti ufficiali su licenza vogliamo celebrare lo spirito sportivo, l’inclusione e la bellezza del nostro Paese”, ha dichiarato Mario De Luca, Global Marketing Director di Leone 1857.

La nuova collezione ufficiale Milano Cortina 2026 è disponibile nei migliori negozi in Italia, online su leone1857.com e nel negozio monomarca di Collegno (TO).

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

