Leone 1857 lancia la nuova collezione ufficiale dedicata ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026

Leone 1857 è stato designato licenziatario ufficiale per la produzione delle iconiche pastiglie e delle praline Cri Cri dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver lanciato nel 2006 la sua prima collezione speciale in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino, torna oggi a presidiare un evento che fa nuovamente tappa in Italia con i suoi prodotti ufficiali su licenza. Questa collezione esclusiva celebra lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 attraverso uno stile contemporaneo e riconoscibile, omaggiando i valori di inclusività, energia e passione che li contraddistinguono. Protagonisti delle illustrazioni sono Milo e Tina, le iconiche mascotte ufficiali, simboli di un racconto che unisce sport e cultura.