Leone 1857 lancia la nuova collezione ufficiale dedicata ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026

Omaggio al grande evento sportivo attraverso prodotti in licenza che celebrano inclusività, passione e italianità
Leone 1857 è stato designato licenziatario ufficiale per la produzione delle iconiche pastiglie e delle praline Cri Cri dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver lanciato nel 2006 la sua prima collezione speciale in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino, torna oggi a presidiare un evento che fa nuovamente tappa in Italia con i suoi prodotti ufficiali su licenza. Questa collezione esclusiva celebra lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 attraverso uno stile contemporaneo e riconoscibile, omaggiando i valori di inclusività, energia e passione che li contraddistinguono. Protagonisti delle illustrazioni sono Milo e Tina, le iconiche mascotte ufficiali, simboli di un racconto che unisce sport e cultura.
Tra le proposte della nuova gamma, le scatolette di Pastiglie Miste Dissetanti da 27 g (2,50 €) offrono un assortimento con 12 grafiche esclusive: 6 ispirate agli sport olimpici e 6 agli sport paralimpici. Immancabili le iconiche Lattine di Pastiglie Miste Dissetanti da 30 g (4 €), che propongono invece 6 grafiche diverse: 3 dedicate agli sport olimpici e 3 agli sport paralimpici, perfette da collezionare o regalare. Completa la collezione la confezione in latta con Cri Cri Nocciola Fondente da 150 g (17,90 €), per un’esperienza di gusto immersiva che celebra l’incanto dell’inverno: la tradizionale copertura di mompariglia richiama una neve zuccherina che riveste ogni pralina, evocando paesaggi innevati e la magia dei giochi olimpici invernali.
“Leone 1857 ha da sempre interpretato l’identità italiana attraverso la felicità e la dolcezza, con uno sguardo attento al presente e alle nostre radici condivise. Con questa collezione di prodotti ufficiali su licenza vogliamo celebrare lo spirito sportivo, l’inclusione e la bellezza del nostro Paese”, ha dichiarato Mario De Luca, Global Marketing Director di Leone 1857.
La nuova collezione ufficiale Milano Cortina 2026 è disponibile nei migliori negozi in Italia, online su leone1857.com e nel negozio monomarca di Collegno (TO).
