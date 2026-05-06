Lego vi porta al Giro d'Italia con il nuovo set Icons "Bici da Corsa"
Previste diverse iniziative speciali durante la Corsa Rosa, di cui Lego Italia è partner ufficiale
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LEGO Italia scende sulle strade del Giro d’Italia 2026 portando l’energia dei mattoncini LEGO lungo le strade della Corsa Rosa. In occasione della 109esima edizione di una delle competizioni ciclistiche più iconiche e amate al mondo, il brand sarà partner ufficiale con uno spazio speciale e una serie di attività pensate per coinvolgere appassionati e famiglie alle tappe di Milano e Roma.
La collaborazione rappresenta l’occasione ideale per il debutto del nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, il primo modello di bicicletta da strada all’interno della linea LEGO Icons, progettato per offrire un’esperienza di costruzione immersiva ispirata all’ingegneria di precisione delle moderne bici da corsa.
All’interno di GiroLand, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia allestito nelle città di arrivo, LEGO Italia accoglierà il pubblico con un corner dedicato, pensato per celebrare il mondo del ciclismo attraverso il gioco e la creatività. In particolare, sarà presente con uno stand nelle tappe di Milano (24 maggio) e Roma (31 maggio): qui i fan potranno scoprire il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa, portarsi a casa una foto ricordo e incontrare la simpatica mascotte LEGO.
Il Marketing Director di LEGO Italia Davide Cajani ha commentato: “Il ciclismo rappresenta un universo fatto di passione, performance e attenzione al dettaglio, valori che ritroviamo anche nel mondo del Gruppo LEGO. Con il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa e la partnership con il Giro d’Italia 2026, vogliamo avvicinarci ancora di più a una community di appassionati e offrire loro un’esperienza di costruzione che rifletta l’emozione e la cura che caratterizzano questo sport. In fondo, il Giro è molto più di una competizione: è un racconto di gioia e traguardi condivisi e oggi vogliamo entrare in questo racconto portando la creatività dei mattoncini LEGO lungo le strade della Corsa Rosa”.
Matteo Mursia, Chief Revenue Officer RCS Sports&Events, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere LEGO Italia tra i partner ufficiali del Giro d’Italia 2026. La collaborazione con un brand globale e trasversale come il Gruppo LEGO rappresenta un’opportunità concreta per ampliare l’audience e sviluppare attivazioni innovative capaci di generare engagement lungo tutte le tappe della Corsa Rosa. Attraverso iniziative come GiroLand, continuiamo a offrire esperienze sempre più coinvolgenti per famiglie e appassionati, confermando il Giro come una piattaforma integrata di comunicazione e intrattenimento ad alto valore per i partner”.
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UN OMAGGIO ALL’INGEGNERIA DEL CICLISMO CON I MATTONCINI LEGO
Annunciato oggi, il set LEGO Icons Bici da Corsa è pensato per far salire alle stelle la passione di ogni amante di ciclismo, proprio mentre cresce l’entusiasmo per la stagione sportiva estiva.
Questo modello, il primo nel suo genere per la collezione LEGO Icons, offre un’esperienza di costruzione coinvolgente che ricrea la precisione ingegneristica di una moderna bici da strada, combinando realismo meccanico e soddisfazione costruttiva.
I costruttori possono immergersi in un progetto creativo dando vita a una replica dettagliata interamente realizzata con elementi LEGO. Tra le caratteristiche principali figurano lo sterzo fluido della ruota anteriore, un sistema funzionante di pedalata e catena con meccanismo a ingranaggio unidirezionale, che consente di avere la ruota libera e la pedalata all’indietro. Curato nei minimi dettagli, il modello include anche elementi come deragliatori, pinze dei freni, pedali clipless e una catena color argento.
Il set include anche una borraccia rimovibile e una luce posteriore, entrambe realizzate con elementi LEGO, che contribuiscono a dare vita al modello. Un supporto posteriore che solleva la ruota consente alla stessa di girare liberamente quando si azionano i pedali, permettendo ai costruttori di mettere in mostra la trasmissione funzionante realizzata interamente con mattoncini LEGO.
Pensato anche come oggetto da esposizione, il set LEGO Icons Bici da Corsa si configura come un elegante elemento di arredo che celebra il mondo del ciclismo. Combinando dettagli accurati con la creatività della costruzione LEGO, il modello rende omaggio alle prestazioni e al design delle moderne biciclette da corsa.
Il set LEGO Icons Bici da Corsa è disponibile per il preordine dal 5 maggio 2026 e sarà acquistabile dal 1° giugno 2026 per i LEGO Insiders su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di €199,99.
Dettagli prodotto:
Età: 18+
Prezzo: €119,99
Pezzi: 1.015
Codice prodotto: 11380
Dimensioni: una volta montata sul supporto, la bicicletta misura oltre 36 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza
Disponibilità: 1° giugno 2026
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