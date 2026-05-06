Lego vi porta al Giro d'Italia con il nuovo set Icons "Bici da Corsa"

Il Marketing Director di LEGO Italia Davide Cajani ha commentato: “Il ciclismo rappresenta un universo fatto di passione, performance e attenzione al dettaglio, valori che ritroviamo anche nel mondo del Gruppo LEGO. Con il nuovo set LEGO Icons Bici da Corsa e la partnership con il Giro d’Italia 2026, vogliamo avvicinarci ancora di più a una community di appassionati e offrire loro un’esperienza di costruzione che rifletta l’emozione e la cura che caratterizzano questo sport. In fondo, il Giro è molto più di una competizione: è un racconto di gioia e traguardi condivisi e oggi vogliamo entrare in questo racconto portando la creatività dei mattoncini LEGO lungo le strade della Corsa Rosa”.