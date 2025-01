Le figurine dei "Calciatori" entrano nel futuro: ecco il nuovo album Panini

L’album si compone di 721 figurine da raccogliere in 120 pagine con la copertina che rappresenta le grandi stelle della nostra Serie A. La nuova edizione contiene diverse novità tra le quali, per la prima volta, l’album in versione brossura, ovvero con il dorso rilegato. “Come per ogni stagione sportiva si rinnova la tradizione della collezione Panini ‘Calciatori’, che da ormai 64 anni è parte integrante del modo di vivere la passione per il calcio da parte di milioni di tifosi italiani - ha dichiarato il presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli - . Nel corso del tempo l’album si è arricchito e aggiornato per incontrare il gusto delle nuove generazioni, ma è sempre rimasto invariato il piacere di aprire un pacchetto, trovare la figurina mancante e attaccarla per completare la raccolta, un gesto carico di significato evocativo che si tramanda da decenni dai genitori ai figli. Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso insieme a Panini, una grande storia italiana che continua a regalare emozioni agli appassionati in tutto il mondo”.