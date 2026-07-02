La Fifa World Cup 2026 scende in campo con la linea ufficiale di Hasbro Games

Il grande calcio entra nel vivo. A pochi giorni dall'attesissimo fischio d'inizio degli ottavi di finale della FIFA World Cup 2026, l'entusiasmo e la tensione dei tifosi sono ormai alle stelle. Per celebrare questo momento cruciale del torneo e portare la magia dei Mondiali direttamente nei salotti di casa, Hasbro Games invita famiglie e appassionati a scendere in campo con la sua speciale collezione di giochi ufficiali FIFA World Cup 2026. Perfetta per ingannare l'attesa prima delle partite o per continuare a sfidarsi dopo il 90° minuto, l'intera linea dedicata alla competizione è già disponibile per l'acquisto online e presso i rivenditori autorizzati.



La collezione unisce intere generazioni di tifosi grazie a titoli iconici sapientemente rivisitati per l'occasione, a cominciare dal Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026 edition. Unendo le meccaniche del gioco da tavolo più famoso al mondo alla passione irrefrenabile per il collezionismo, questo titolo permette ai giocatori di comporre la loro squadra dei sogni attraverso le esclusive carte Panini Prizm, scegliendo tra le stelle attuali del calcio mondiale e le leggende storiche della Coppa del Mondo. Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza di gioco è disponibile anche il Booster Box Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026: un'espansione che, grazie a 24 carte extra, consente ai tifosi di schierare in campo nuovi campioni e creare combinazioni strategiche imbattibili.