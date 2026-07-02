La Fifa World Cup 2026 scende in campo con la linea ufficiale di Hasbro Games
Da Monopoly Panini Prizm al Booster Box, l'intera collezione ufficiale è già disponibile online e nei negozi autorizzati per animare l'attesa dei match decisivi e far vivere a famiglie e tifosi la magia del torneo direttamente nel salotto di casa
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Il grande calcio entra nel vivo. A pochi giorni dall'attesissimo fischio d'inizio degli ottavi di finale della FIFA World Cup 2026, l'entusiasmo e la tensione dei tifosi sono ormai alle stelle. Per celebrare questo momento cruciale del torneo e portare la magia dei Mondiali direttamente nei salotti di casa, Hasbro Games invita famiglie e appassionati a scendere in campo con la sua speciale collezione di giochi ufficiali FIFA World Cup 2026. Perfetta per ingannare l'attesa prima delle partite o per continuare a sfidarsi dopo il 90° minuto, l'intera linea dedicata alla competizione è già disponibile per l'acquisto online e presso i rivenditori autorizzati.
La collezione unisce intere generazioni di tifosi grazie a titoli iconici sapientemente rivisitati per l'occasione, a cominciare dal Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026 edition. Unendo le meccaniche del gioco da tavolo più famoso al mondo alla passione irrefrenabile per il collezionismo, questo titolo permette ai giocatori di comporre la loro squadra dei sogni attraverso le esclusive carte Panini Prizm, scegliendo tra le stelle attuali del calcio mondiale e le leggende storiche della Coppa del Mondo. Ad impreziosire ulteriormente l'esperienza di gioco è disponibile anche il Booster Box Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026: un'espansione che, grazie a 24 carte extra, consente ai tifosi di schierare in campo nuovi campioni e creare combinazioni strategiche imbattibili.
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A completare l'offerta dedicata ai Mondiali ci pensano altri due grandi classici capaci di regalare sfide all'ultimo respiro. Il Monopoly Deal FIFA World Cup 2026 concentra tutta l'adrenalina e le tattiche del franchise in un gioco di carte rapido e dinamico, rivelandosi il compagno di squadra ideale da portare sempre con sé per stemperare la tensione dei pre-partita. Per chi invece preferisce un'azione più dinamica, Forza 4 Shots FIFA World Cup 2026 trasforma la tradizionale sfida in una vera e propria gara di abilità: la confezione include infatti esclusivi lanciatori a forma di scarpa da calcio con cui i giocatori dovranno scagliare la pallina in rete, testando la propria mira per centrare la vittoria con un gol spettacolare.
Mentre le migliori Nazionali del mondo si preparano ad affrontarsi nella delicata fase a eliminazione diretta, l'invito per tutti gli appassionati è quello di riunirsi attorno al tavolo per vivere le emozioni dei Mondiali in compagnia. Tutti i prodotti della linea ufficiale Hasbro Games FIFA World Cup 2026 vi aspettano già nei principali store online e sugli scaffali dei rivenditori autorizzati, pronti per il fischio d'inizio. Preparatevi a fare il vostro gioco e ad alzare la coppa!
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