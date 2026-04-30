L'architettura della corsa: ASICS lancia le GEL-NIMBUS 28 by Nadia Battocletti
Una storia di versatilità, heritage ed equilibrio prende vita in una special edition della scarpa più ammortizzata del brand, progettata dalla campionessa azzurra
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ASICS ha annunciato il lancio delle GEL-NIMBUS 28 reinterpretate da Nadia Battocletti. Questa versione esclusiva trae ispirazione dal percorso personale dell’atleta, celebrando gli elementi che ne hanno plasmato l’identità. Oltre ai crescenti successi sulla scena internazionale, tra cui le eccellenti prestazioni ai recenti Campionati del Mondo, Nadia ha costruito la propria carriera su solide basi di disciplina, concentrazione ed equilibrio. Cresciuta in Trentino, nel nord Italia, ha sviluppato un legame profondo con il movimento, capace di trasmetterle una sensazione di calma e di influenzare ancora oggi il suo approccio alla corsa. Questa visione prende forma nella sua reinterpretazione del modello GEL-NIMBUS 28 di ASICS, trasformate in un’espressione autentica del suo percorso personale.
Il design presenta un ricamo a forma di geco, animale con cui Nadia si identifica, simbolo della sua versatilità e della capacità di competere su strada, pista e cross country. Gli accenti rosso e blu, uno su ciascun lato della scarpa, rappresentano i suoi genitori, le cui energie complementari - passione e calma - continuano a guidare il suo percorso. I dettagli ispirati al tricolore italiano celebrano invece le sue origini. A completare il design, un esclusivo lace charm rende omaggio ai suoi studi in architettura e alla sua vita oltre la corsa.
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Nadia Battocletti commenta: “Adoro correre con le GEL-NIMBUS, sono la mia scarpa di riferimento per gli allenamenti. Disegnare questa versione speciale è stata un’opportunità entusiasmante per esprimere chi sono: ogni dettaglio racconta una storia personale. Spero che chi le indosserà possa provare lo stesso senso di equilibrio, sicurezza e gioia nel movimento che provo io”.
Anthony Marguet, Director of Performance Running Category di ASICS EMEA, aggiunge: “Nadia è un’atleta straordinaria e rappresenta una nuova generazione di runner. Fin dall’inizio aveva una visione molto chiara dei dettagli da inserire in questa scarpa, e la sua storia emerge in ogni elemento del design. La GEL-NIMBUS è uno dei nostri modelli più apprezzati da chi cerca comfort ad ogni passo e, con questa edizione, siamo riusciti a valorizzarne ulteriormente l’eredità, aggiungendo un tocco personale che riflette sia Nadia sia ASICS”.
Le GEL-NIMBUS™ 28 by Nadia Battocletti saranno disponibili dal 1° maggio 2026 presso selezionati rivenditori e su asics.com, al prezzo di €200.
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