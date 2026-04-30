L'architettura della corsa: ASICS lancia le GEL-NIMBUS 28 by Nadia Battocletti

Anthony Marguet, Director of Performance Running Category di ASICS EMEA, aggiunge: “Nadia è un’atleta straordinaria e rappresenta una nuova generazione di runner. Fin dall’inizio aveva una visione molto chiara dei dettagli da inserire in questa scarpa, e la sua storia emerge in ogni elemento del design. La GEL-NIMBUS è uno dei nostri modelli più apprezzati da chi cerca comfort ad ogni passo e, con questa edizione, siamo riusciti a valorizzarne ulteriormente l’eredità, aggiungendo un tocco personale che riflette sia Nadia sia ASICS”.