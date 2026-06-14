Portogallo, l'omaggio a Diogo Jota: tutti i giocatori con un bracciale dedicato

"Quando abbiamo incontrato il Primo Ministro, ci ha regalato questo braccialetto, assicurandosi che potessimo indossarlo in campo. Ha tutte le caratteristiche specifiche per poter essere indossato, con i nomi di tutti i giocatori, più il nome speciale di Diogo Jota. Ci ha lasciato la scelta se indossarlo e come. Lo abbiamo ricevuto con grande affetto e abbiamo scelto tutti di indossarlo", ha spiegato il centrocampista del PSG.