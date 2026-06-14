Portogallo, l'omaggio a Diogo Jota: tutti i giocatori con un bracciale dedicato

14 Giu 2026 - 16:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Un dettaglio che non era passato inosservato e ora ha una precisa e nobile spiegazione. In una conferenza stampa, Vitinha ha chiarito il significato del braccialetto che tutti i giocatori della Nazionale portoghese stanno indossando negli Stati Uniti. Il centrocampista ha rivelato che si tratta di un regalo del Primo Ministro, Luís Montenegro, e che rappresenta un omaggio a Diogo Jota.

"Quando abbiamo incontrato il Primo Ministro, ci ha regalato questo braccialetto, assicurandosi che potessimo indossarlo in campo. Ha tutte le caratteristiche specifiche per poter essere indossato, con i nomi di tutti i giocatori, più il nome speciale di Diogo Jota. Ci ha lasciato la scelta se indossarlo e come. Lo abbiamo ricevuto con grande affetto e abbiamo scelto tutti di indossarlo", ha spiegato il centrocampista del PSG.

videovideo
Notizie del giorno
Vedi tutti
17:54
Leclerc: "Deluso, non sono al livello". Vasseur lo rincuora: "Oggi non è stata colpa sua"
17:51
Osakue: record italiano nel disco donne con 64,68
17:50
Ferrari, la vittoria in Formula 1 mancava da due anni con Sainz: i numeri
17:46
Elkann, complimenti a Hamilton: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari"
2. Lewis Hamilton (Ferrari): $70.5 milioni
17:36
Formula 1, si riapre la lotta per il Mondiale: Hamilton accorcia su Antonelli, le classifiche aggiornate