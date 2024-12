K-Fans: la tecnologia usata da Messi e Cristiano Ronaldo ora a disposizione dei giovani calciatori

K-Fans è molto più di un semplice strumento per gli appassionati di sport. Si tratta di una piattaforma integrata che consente agli utenti di immergersi nel mondo dello sport in modo interattivo e personalizzato. Grazie a tecnologie all'avanguardia, K-Fans permette di accedere a statistiche in tempo reale, contenuti esclusivi e funzionalità innovative. Uno degli aspetti più innovativi di K-Fans è la capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente. La piattaforma utilizza algoritmi intelligenti per analizzare le preferenze e fornire contenuti su misura, da video per allenamenti tipo alle analisi tecniche delle prestazioni. Inoltre, grazie all’integrazione con dispositivi wearable di ultima generazione, si possono monitorare le proprie prestazioni sportive personali, ispirandosi direttamente ai professionisti. "Grazie a K-Fans giovani ragazzi e ragazze, atleti dilettanti potranno utilizzare la tecnologia d’avanguardia che viene utilizzata dai professionisti – spiega Alberto Guidotti, Ceo di K-Sport –. In questo modo la tecnologia diventa veramente inclusiva. Vogliamo contribuire a coltivare i desideri di tante giovani promesse, perché in fondo ogni ragazzo o ragazza deve correre con la speranza nel cuore e grandi sogni nella propria testa. I sensori posizionati sulla maglietta riescono a monitorare, fra le altre cose, quante accelerazioni sono state eseguite, l’intensità, la velocità, restituendo di fatto una carta d’identità in tempo reale dell’atleta. Vogliamo anche espanderci esplorando altri sport oltre al mondo del calcio: lavoriamo, ad esempio, per una maglia sensorizzata da far utilizzare ai ciclisti e abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di utilizzare i nostri sensori per una tuta spaziale".