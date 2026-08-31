Italiani grandi protagonisti ai Campionati Mondiali Pokémon di San Francisco

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Si è appena conclusa l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali Pokémon, che si sono svolti dal 28 al 30 agosto al Moscone Center di San Francisco, in California. Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati, ma seguito diffusamente in tutto il mondo, a conferma ancora una volta di come quello dei Pokémon sia oggi un vero e proprio fenomeno culturale, capace di unire intere generazioni di community internazionali attraverso videogiochi, carte collezionabili e intrattenimento. Nella particolare cornice competitiva dei videogiochi Pokémon, l’Italia è uno dei paesi che più si è distinto negli ultimi anni, con all’attivo ben due Campioni del Mondo nel 2013 e nel 2024 e tantissime presenze azzurre in tutte le discipline.
L'edizione 2026 dei Campionati Mondiali Pokémon rimarrà in ogni caso impressa nella storia della scena competitiva nazionale grazie al record assoluto di giocatori qualificati provenienti dall'Italia. La delegazione tricolore, infatti, ha visto la più alta partecipazione di sempre distribuita con successo in tutte le categorie ufficiali di gara: Master, Senior e Junior. Un dato ulteriormente avvalorato dalla presenza di un ragazzo azzurro nella top 8 della categoria VGC Senior (Alberto Fabi), su 100 qualificati, e ben due baluardi italiani nella top 8 della più affollata categoria VGC Master (Stefano Greppi e Giovanni Pecitelli), su 300 qualificati totali. Questo straordinario risultato conferma la crescita e la maturità del movimento competitivo italiano, un percorso tracciato dai grandi successi degli ultimi anni, come l’indimenticabile trionfo di Luca Ceribelli, Campione del Mondo nella categoria Master dei videogiochi ai Mondiali del 2024 a Honolulu. Un’impresa che, insieme a quella di Arash Ommati nel 2013, ha ispirato anche le nuove generazioni di Allenatori e confermato il fortissimo impatto dei videogiochi Pokémon dal 1996 a oggi.
Nel corso dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 è stato inoltre introdotto per la prima volta Pokémon Champions, la piattaforma ufficiale su cui verranno disputate le competizioni ufficiali Pokémon dei prossimi anni, segnando un punto di svolta storico per il settore competitivo del franchise. Presentato ufficialmente come il nuovo videogioco di riferimento per il circuito agonistico, Pokémon Champions è stato pensato per offrire un'esperienza di lotta bilanciata, dinamica e accessibile a tutti, disponibile gratuitamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e mobile. Un vero e proprio spazio virtuale di allenamento in cui allenare i propri Pokémon preferiti, studiare le migliori strategie e sfidare nella classifica internazionale gli Allenatori di tutto il mondo o anche i propri amici nelle partite amichevoli di tutti i giorni.