Italiani grandi protagonisti ai Campionati Mondiali Pokémon di San Francisco

Si è appena conclusa l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali Pokémon, che si sono svolti dal 28 al 30 agosto al Moscone Center di San Francisco, in California. Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati, ma seguito diffusamente in tutto il mondo, a conferma ancora una volta di come quello dei Pokémon sia oggi un vero e proprio fenomeno culturale, capace di unire intere generazioni di community internazionali attraverso videogiochi, carte collezionabili e intrattenimento. Nella particolare cornice competitiva dei videogiochi Pokémon, l’Italia è uno dei paesi che più si è distinto negli ultimi anni, con all’attivo ben due Campioni del Mondo nel 2013 e nel 2024 e tantissime presenze azzurre in tutte le discipline.