In palestra con stile: la collezione Kappa per McFIT

Andare in McFIT con stile grazie a Kappa. Una serata all’insegna dell’energia e dello stile ha sancito ufficialmente la nuova partnership tra il gruppo di palestre leader europeo nel settore fitness e lo storico marchio italiano dello sportswear. L’evento di lancio si è svolto presso il centro McFIT di Viale Fulvio Testi 29 a Milano, con un group workout esclusivo e un apericena panoramico sul terrazzo degli uffici RSG Group Italia, la holding presente in Italia con i marchi di McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness. La collaborazione porterà le due realtà a unire le rispettive community, con iniziative dedicate sia ai trainer McFIT, che da oggi indosseranno le nuove divise firmate Kappa®, sia agli abbonati, che potranno usufruire di scontistiche speciali sui prodotti del brand.