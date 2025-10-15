In palestra con stile: la collezione Kappa per McFIT

Kappa X McFIT, in palestra con stile
Un evento ha sancito l'inizio della partnership
Andare in McFIT con stile grazie a Kappa. Una serata all’insegna dell’energia e dello stile ha sancito ufficialmente la nuova partnership tra il gruppo di palestre leader europeo nel settore fitness e lo storico marchio italiano dello sportswear. L’evento di lancio si è svolto presso il centro McFIT di Viale Fulvio Testi 29 a Milano, con un group workout esclusivo e un apericena panoramico sul terrazzo degli uffici RSG Group Italia, la holding presente in Italia con i marchi di McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness. La collaborazione porterà le due realtà a unire le rispettive community, con iniziative dedicate sia ai trainer McFIT, che da oggi indosseranno le nuove divise firmate Kappa®, sia agli abbonati, che potranno usufruire di scontistiche speciali sui prodotti del brand.
Dalle 18:00 alle 19:00, influencer del mondo fitness, sport, fashion e lifestyle hanno partecipato a una sessione di allenamento guidata dai trainer McFIT, testando in anteprima i nuovi kit tecnici Kappa® in un contesto immersivo e coinvolgente. A seguire, un apericena con DJ set, photo booth e vista sulla città ha trasformato la serata in un momento di networking e celebrazione. La partnership rappresenta l’incontro tra due icone complementari: da un lato, McFIT come punto di riferimento per milioni di appassionati di fitness; dall’altro, Kappa® come marchio che unisce performance e stile, radicato nella cultura sportiva e nel lifestyle urbano.
“Siamo orgogliosi e fieri di vestire i nostri trainer con l’abbigliamento Kappa®, un brand iconico del panorama italiano che rappresenta alla perfezione lo spirito sportivo e contemporaneo di McFIT. Questa partnership unisce due realtà che condividono valori come energia, autenticità e senso di community, e siamo certi che sarà molto apprezzata anche dai nostri abbonati” – ha dichiarato l’Amministratore Unico di RSG Group Italia Samuele Frosio.
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 ospiti, tra stampa, influencer e partner, con una copertura social multicanale su LinkedIn, Instagram, TikTok e Facebook, a testimonianza del forte legame tra mondo fitness e cultura lifestyle