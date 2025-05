Il tour mondiale di Death Stranding 2: On The Beach farà tappa al Lucca Comics & Games

Farà tappa anche in Italia, in occasione del Lucca Comics & Games di novembre, il tour mondiale per la celebrazione di Death Stranding 2: On The Beach. Kojima Productions ha confermato che il tour toccherà dodici località in tutto il mondo per celebrare il lancio del gioco, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 il 26 giugno. Previsti ospiti speciali ed eventi a ogni tappa.