Il GP di Monza a tutta birra: debutta la Limited Edition di Heineken per la F1

L'IMPEGNO DI HEINEKEN PER PROMUOVERE IL CONSUMO RESPONSABILE

La nuova Limited Edition conferma il ruolo pionieristico del brand nella promozione del consumo responsabile. Già nel 2004 il Gruppo è stato la prima azienda birraria al mondo a lanciare una campagna dedicata a questo tema, proseguendo negli anni con iniziative volte a rendere la moderazione una scelta naturale, quotidiana e aspirazionale. Un impegno che si traduce anche in un investimento concreto: nel 2026 infatti Heineken sta destinando il 15% del budget media alla promozione del consumo responsabile, con l'obiettivo di contribuire a normalizzare la moderazione e superare ogni pregiudizio legato alla scelta analcolica. Perché scegliere una Heineken 0.0 significa poter vivere ogni occasione con la stessa qualità e lo stesso gusto di sempre, senza compromessi.