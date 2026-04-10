Holyfreedom apre la sua casa e presenta la mission del brand: creare una community iconica

La realizzazione di un prodotto che diventa iconico non è mai casuale. Richiede visione, coerenza e soprattutto cultura. È proprio il pensiero che sta alla base a fare la differenza: senza cultura, un certo tipo di creatività semplicemente non è possibile. È da questo presupposto che prende forma il percorso di Holyfreedom nel 2026, un progetto che va oltre il prodotto per posizionarsi come piattaforma culturale e creativa, capace di parlare a una community sempre più ampia e trasversale. Il casco, elemento centrale dell’universo Holyfreedom, si trasforma così da oggetto funzionale a simbolo identitario, interpretabile, personale, unico.