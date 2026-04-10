Holyfreedom apre la sua casa e presenta la mission del brand: creare una community iconica

Anche le Zebre all'Open House di Holyfreedom
© Ufficio Stampa
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Nel Garage Atelier di Parma, incontro con rete vendita, stakeholder e amici degli artigiani di accessori e abbigliamento per le due ruote
La realizzazione di un prodotto che diventa iconico non è mai casuale. Richiede visione, coerenza e soprattutto cultura. È proprio il pensiero che sta alla base a fare la differenza: senza cultura, un certo tipo di creatività semplicemente non è possibile. È da questo presupposto che prende forma il percorso di Holyfreedom nel 2026, un progetto che va oltre il prodotto per posizionarsi come piattaforma culturale e creativa, capace di parlare a una community sempre più ampia e trasversale. Il casco, elemento centrale dell’universo Holyfreedom, si trasforma così da oggetto funzionale a simbolo identitario, interpretabile, personale, unico.
L’evento organizzato a Parma nel loro Garage Atelier in via San Leonardo ha rappresentato il primo momento di condivisione di questa visione: non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per raccontare un percorso più ampio, che nei prossimi mesi prenderà forma attraverso attivazioni mirate, contenuti editoriali e progetti speciali. Il progetto 2026 si sta sviluppando attraverso una serie di direttrici strategiche che uniscono arte, design, storytelling e contaminazione culturale.
Dalle collaborazioni con artisti chiamati a reinterpretare il casco come oggetto espressivo, come l’operazione realizzata con Warner Music durante il Festival di Sanremo, fino al coinvolgimento di micro-community e creator del mondo moto e lifestyle: Holyfreedom punta a costruire una narrazione autentica, capace di emergere in modo naturale e non invasivo. In un mercato sempre più saturo di messaggi, Holyfreedom sceglie di distinguersi attraverso un approccio chiaro: non imporre, ma ispirare.
Non comunicare un prodotto, ma costruire un significato. In questo contesto, Holyfreedom evolve verso un modello di community brand, dove il valore non è definito esclusivamente da ciò che viene prodotto, ma dalle relazioni che il brand è in grado di costruire: con artisti, creator, rider e appassionati. Un ecosistema in cui ogni attivazione diventa occasione di dialogo e ogni contenuto contribuisce a rafforzare un immaginario condiviso. Perché oggi, più che mai, sono le idee, e la cultura che le sostiene, a rendere un brand davvero rilevante.
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