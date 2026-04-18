HOKA vola sempre più in alto: nuovo flagship store a Milano

Deckers Brands è leader mondiale nella progettazione, commercializzazione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori innovativi sviluppati sia per l'uso quotidiano che per le attività ad alte prestazioni. Il portafoglio di marchi dell'azienda comprende UGG, HOKA e Teva. I prodotti Deckers Brands sono venduti in più di cinquanta Paesi e territori attraverso grandi magazzini e negozi specializzati selezionati, negozi al dettaglio di proprietà e gestiti dall'Azienda e negozi online selezionati, inclusi i siti Web di proprietà dell'Azienda. Deckers Brands ha alle sue spalle mezzo secolo di storia nella trasformazione di marchi di calzature di nicchia in leader del mercato lifestyle, attirando milioni di consumatori fedeli in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina web https://www.deckers.com