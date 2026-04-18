HOKA vola sempre più in alto: nuovo flagship store a Milano
Una nuova casa per i runners, gli amanti del trail e gli esploratori urbanidi Redazione
© HOKA Press Office
HOKA annuncia l’apertura del suo primo punto vendita monomarca in Italia. Situato nel cuore di Milano, questo nuovo spazio presenta le ultime innovazioni del brand in ambito scarpe, abbigliamento e accessori da running. Dopo l’apertura degli store europei a Londra, Parigi e Berlino, HOKA apre ora le sue porte nel capoluogo lombardo in Corso Garibaldi 1 (angolo Via Tivoli), nel vivace e dinamico quartiere Brera. Il flagship store milanese rappresenta fin da subito una destinazione di riferimento per lifestyle, cultura e retail ed è la location ideale per il debutto del brand in Italia.
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Il nuovo ed elegantissimo store è stato progettato con elementi di design naturali che richiamano l’heritage del brand e le sue radici sulle Alpi francesi. Gli interni includono installazioni interattive che riflettono l’approccio di HOKA, orientato alla gioia del movimento e il suo impegno nel rendere la corsa accessibile a tutti.
© Stefano Giovanni Gatti
Nella giornata di venerdì 17 aprile il management italiano di HOKA ha offerto alla stampa specializzata (c'eravamo naturalmente anche noi di sportmediaset.it) l'opportunità di una visita allo store e alle sue dotazioni ancora in divenire, con la previsione di allargarne a breve gli spazi e le attività post-vendita: quelle più attive ed inclusive. Particolarmente ammirata in questa occasione la nuova Mach 7, che occupa infatti una posizione di primo piano e massima visibilità negli spazi dello store milanese che fin dalle due prime ore di attività ha registrato un buon afflusso di pubblico, grazie anche alla sua posizione strategicamente felice e centrale.
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Pensato come un vero punto di riferimento per la community dei runners milanesi, il nuovo store "ammiraglio" di HOKA (divisione di Deckers Brands) offre un’esperienza immersiva dove scoprire le ultime innovazioni del brand e vivere appieno la filosofia del movimento. Lo spazio nasce per accompagnare ogni atleta - dai runners esperti a chi si avvicina per la prima volta alla corsa e al suo mondo - verso nuove performances, consentendo di correre più lontano, più veloce, più forte. Da sabato 2 maggio sarà attivo con base proprio nello store di Corso Garibaldi il nuovo HOKA Run Club, che prevede appuntamenti di corsa settimanali per condividere insieme la gioia del movimento, allenarsi per le per prossime gare, e vivere esperienze esclusive con atleti ed esperti. Non bisogna dimenticare, da questo punto di vista, che lo store (situato all'inizio di Corso Garibaldi) si trova nelle immediate vicinanze del Castello Sforzesco e quindi del Parco Sempione, polmone verde milanese e da sempre location gettonatissima dai runners locali per svolgere la loro attività preferita.
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Il calendario delle attività prenderà il via con iniziative dedicate alla community verso la cinquantatreesima edizione della Stramilano, pensate per unire le persone attraverso la passione condivisa per il movimento. I partecipanti alle gare in programma domenica 3 maggio (la mezza maratona, la 10K e la 5K) avranno l’opportunità di testare le ultime calzature HOKA, incontrare esperti del brand e vivere esperienze immersive all’interno dello store. Grazie ai buoni uffici dell'ufficio stampa italiano e del management di HOKA, anche noi di sportmediaset.it saremo al via della prova clou della locandina della prima domenica di maggio per un collaudo in gara della Mach 7, ripetendo così a due anni di distanza l'esperienza della Stramilano 2024 (della quale allora come oggi HOKA era sponsor tecnico), in quella occasione con la Mach 6.
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“Aprire il nostro primo store in Italia rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita del brand in Europa. Milano è una città dinamica, profondamente connessa allo sport e alla cultura del movimento, e siamo entusiasti di entrare in contatto ancor più diretto con la sua running community. Questo store ci consente di creare una relazione più forte con gli atleti locali e offrire a tutti un’esperienza completa del mondo HOKA”. (Guido Geilenkirchen - VP&GM HOKA EMEA).
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Fondato nel 2009, HOKA è il brand di calzature e abbigliamento performance che fin dai suoi esordi ha ridefinito il settore del running. Il suo obiettivo è quello di portare una performance dinamica e accessibile a ogni tipo di atleta, ovunque. HOKA ispira le persone a muoversi con sicurezza e creatività, promuovendo progresso e passione. Con un approccio costante all’innovazione e una visione fuori dagli schemi, HOKA sviluppa soluzioni audaci e innovative per atleti di ogni livello.
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HOKA
HOKA è uno dei marchi di calzature e abbigliamento ad alte prestazioni in più rapida crescita nella storia. Concepite in montagna, le calzature HOKA offrono una combinazione senza precedenti di ammortizzazione e supporto migliorati per una corsa straordinariamente fluida. Ogni giorno, HOKA promuove l'innovazione e il design delle sue calzature e del suo abbigliamento collaborando con un ampio elenco di campioni di livello mondiale, influencers e atleti di tutti i giorni. Dai traguardi alla vita di tutti i giorni, i fan di HOKA amano il marchio per il suo approccio audace e inaspettato e per la sua fede nel potere dell'umanità di creare il cambiamento per un mondo migliore. HOKA consente a un mondo di atleti di “volare sopra la terra”. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina web https://www.hoka.com oppure seguire @HOKA_eu. #FlyHumanFly
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DECKERS BRANDS
Deckers Brands è leader mondiale nella progettazione, commercializzazione e distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori innovativi sviluppati sia per l'uso quotidiano che per le attività ad alte prestazioni. Il portafoglio di marchi dell'azienda comprende UGG, HOKA e Teva. I prodotti Deckers Brands sono venduti in più di cinquanta Paesi e territori attraverso grandi magazzini e negozi specializzati selezionati, negozi al dettaglio di proprietà e gestiti dall'Azienda e negozi online selezionati, inclusi i siti Web di proprietà dell'Azienda. Deckers Brands ha alle sue spalle mezzo secolo di storia nella trasformazione di marchi di calzature di nicchia in leader del mercato lifestyle, attirando milioni di consumatori fedeli in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina web https://www.deckers.com