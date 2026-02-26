Hasbro lancia i giochi ufficiali Fifa World Cup 2026
Nuova collezione pensata sia per i tifosi di calcio sia per le famiglie che amano divertirsi insieme
© Ufficio Stampa
Mentre cresce l’attesa per la FIFA World Cup 2026, Hasbro Games inizia l'anno in bellezza lanciando una nuova collezione di giochi ufficiali FIFA World Cup pensata sia per i tifosi di calcio sia per le famiglie che amano divertirsi insieme!
Con Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026 edition, i giocatori possono comporre la loro squadra attraverso le carte Panini Prizm, scegliendo tra stelle attuali e leggende della FIFA World Cup, e partecipare anche loro al Torneo. Disponibile a partire da oggi presso gli shop di Amazon, è il gioco giusto per prepararsi ai Mondiali.
© Ufficio Stampa
A impreziosire la collezione, anche il Booster Box Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026 che, grazie a 24 carte extra, permette di schierare in campo altri campioni.
© Ufficio Stampa
Completano la linea dedicata ai Mondiali il gioco di carte Monopoly Deal FIFA World Cup 2026 e Forza 4 shots FIFA World Cup 2026, che include speciali lanciatori a forma di scarpe da calcio per scagliare la pallina in rete.
© Ufficio Stampa