Ha solo 8 anni il designer del primo Maxi Micro Limited Edition di Città del sole
A fine aprile arriva il monopattino firmato dal piccolo Leonardo, che ha conquistato tutti con il suo disegno di un dinosauro rosso e azzurro durante l'iniziativa nazionale "Maxi Rientro a Scuola con Micro"
© Ufficio Stampa
La fantasia dei bambini prende vita: a fine mese arriva in esclusiva nei negozi Città del sole una speciale edizione limitata del monopattino Maxi Micro. Il prodotto è il coronamento dell'iniziativa “Maxi Rientro a Scuola con Micro”, partita nel settembre 2025, che ha coinvolto i più piccoli in tutta Italia invitandoli a disegnare liberamente la pedana del celebre monopattino. Senza regole o temi imposti, il progetto ha trasformato un semplice foglio bianco in un'esperienza creativa, dove il disegno più emozionante è stato selezionato per diventare un vero e proprio modello da collezione.
L'iniziativa ha registrato una straordinaria partecipazione su tutto il territorio nazionale. Da nord a sud, i negozi hanno raccolto una vastissima quantità di proposte, con pedane personalizzate da draghi, arcobaleni, pianeti, animali e mondi fantastici. Valutare opere così uniche e autentiche ha richiesto un lavoro minuzioso, che ha portato infine all'individuazione del bozzetto perfetto.
A trionfare è stato il progetto di Leonardo, un bambino di otto anni che ha partecipato all'iniziativa presso il punto vendita Città del sole di Pordenone. Il suo disegno raffigura un originale dinosauro a strisce, ritratto con gli occhiali da sole mentre mastica tranquillo un ciuffo d'erba. Un'illustrazione vivace, colorata e dal tono ironico, che ha saputo conquistare tutti per la sua spensieratezza.
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“Abbiamo impiegato molto tempo a scegliere, e lo diciamo con orgoglio. Ogni disegno era unico, ogni tratto era un bambino che ci metteva dentro tutto sé stesso. Leonardo ci ha colpiti perché nel suo lavoro c’è qualcosa di raro: la capacità di immaginare un mondo preistorico fantastico. Vedere le sue idee prendere forma su un oggetto reale, che accompagnerà altri bambini è esattamente il motivo per cui è nata l’iniziativa che, visto il grande successo, speriamo di ripetere nel 2026”, afferma Graziano Grazzini, amministratore delegato di Città del sole.
Non resta che scoprire dal vivo il nuovo Maxi Micro in edizione limitata, disponibile in esclusiva in tutti i negozi Città del sole. Un'occasione speciale per toccare con mano il monopattino nato dalla fantasia di Leonardo e un invito a continuare a coltivare l'immaginazione dei bambini.