Ha solo 8 anni il designer del primo Maxi Micro Limited Edition di Città del sole

“Abbiamo impiegato molto tempo a scegliere, e lo diciamo con orgoglio. Ogni disegno era unico, ogni tratto era un bambino che ci metteva dentro tutto sé stesso. Leonardo ci ha colpiti perché nel suo lavoro c’è qualcosa di raro: la capacità di immaginare un mondo preistorico fantastico. Vedere le sue idee prendere forma su un oggetto reale, che accompagnerà altri bambini è esattamente il motivo per cui è nata l’iniziativa che, visto il grande successo, speriamo di ripetere nel 2026”, afferma Graziano Grazzini, amministratore delegato di Città del sole.