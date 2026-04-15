Gli italiani e il tempo ritrovato: l'indagine Ichnusa svela come stiamo (ri)conquistando il nostro ritmo

METODO LENTO: LA NUOVA ICHNUSA CHE RACCONTA NEL SUO NOME LA STORIA DELLA SUA RICETTA

Ichnusa Metodo Lento nasce dal rispetto per il tempo e dalla passione per la qualità. Per questa birra, infatti, i mastri birrai di Assemini hanno scelto di dare più tempo alla fase di fermentazione, il cuore del processo birraio. Questo tempo extra permette al lievito di lavorare con calma, il luppolo emerge con maggiore chiarezza, il corpo è più pieno risultando una birra molto bilanciata. Si tratta di una lager chiara con un grado alcolico di 4,3% vol., dal corpo pieno e gusto rinfrescante in perfetto equilibrio; il gusto è accessibile, adatto a più occasioni di consumo, perfettamente complementare a Ichnusa Non Filtrata.

Ichnusa Metodo Lento è l'ultimo capitolo di una storia centenaria, che racconta la passione per la qualità e la continua voglia di innovare dello storico birrificio di Assemini.