GIRO: il perfetto fit tra maschera e casco
Quando visione, comfort e protezione lavorano in perfetta sinergia
Da oltre trent’anni GIRO sviluppa prodotti ad alte prestazioni per gli sport invernali, unendo design, innovazione e una profonda conoscenza delle esigenze degli atleti e degli appassionati di montagna. Ogni casco e ogni maschera nascono da un approccio progettuale integrato, in cui sicurezza, visione e comfort sono studiati per funzionare in modo armonico.
In montagna, soprattutto nelle condizioni più impegnative, ogni dettaglio fa la differenza. Visibilità, comfort e protezione non possono essere elementi separati: è dalla corretta integrazione tra maschera e casco che nasce una vera esperienza sulla neve. Il perfetto fit non è solo una questione estetica, ma un fattore determinante per le performance e il benessere durante tutta la giornata.
Scegliere maschera e casco dello stesso brand significa affidarsi a prodotti progettati per dialogare tra loro fin dalla fase di sviluppo. Volumi, linee, ventilazioni e materiali sono studiati per garantire una calzata naturale e continua, eliminando punti di pressione, spazi vuoti e infiltrazioni d’aria. Il risultato è un assetto stabile e affidabile, capace di seguire ogni movimento con precisione.
Le maschere Axis e Contour di GIRO rappresentano il massimo in termini di visione e tecnologia. Axis, dal design moderno e minimal, è dotata di lente cilindrica VIVID by ZEISS con tecnologia EXV, che assicura una visuale estesa e un’eccellente percezione dei dettagli. Il sistema magnetico a quattro punti consente un cambio lente rapido e sicuro, mentre la ventilazione EVAK e il trattamento antiappannamento integrato garantiscono prestazioni costanti. Due le lenti incluse.
Contour è la maschera frameless top di gamma per sci e snowboard, progettata per chi cerca il massimo senza compromessi. La lente torica VIVID by ZEISS, combinata con la tecnologia EXV+, offre un campo visivo ultra-ampio, mentre il sistema magnetico di cambio lente permette una sostituzione immediata anche con i guanti. Il comfort è elevato grazie alla schiuma a triplo strato, al rivestimento in micropile e alla ventilazione EVAK. Inclusa una seconda lente per condizioni di scarsa luminosità.
Il sistema trova il suo completamento ideale nel casco Tor Spherical, top di gamma della linea maschile GIRO. La struttura ibrida con tecnologia MIPS Spherical offre un livello di protezione avanzato dagli impatti, mentre la ventilazione regolabile, la leggerezza e la chiusura magnetica Fidlock assicurano comfort e praticità anche nelle condizioni più estreme. Progettato per integrarsi perfettamente con le maschere premium del brand, Tor Spherical garantisce stabilità, protezione e continuità di calzata.
Abbinare Axis o Contour al casco Tor Spherical significa scegliere una soluzione completa GIRO, dove design e tecnologia lavorano insieme per offrire visione, comfort e sicurezza ai massimi livelli. Un fit perfetto che permette di concentrarsi solo sulla performance e sul piacere di vivere la montagna, senza distrazioni e senza compromessi.
