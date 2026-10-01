Giorgia Villa e Sara Conti protagoniste di "Fit Check, il primo podcast di McFIT e Fondazione Veronesi

“Siamo felici di proseguire il percorso avviato con McFIT Italia, una collaborazione che negli anni ha saputo trasformare l’attenzione alla salute delle donne in occasioni concrete di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca scientifica. Con FIT CHECK rinnoviamo la collaborazione attraverso un linguaggio innovativo e vicino ai giovani, portando al centro un messaggio per noi fondamentale: la prevenzione passa anche dalle proprie scelte e dalle buone pratiche che adottiamo ogni giorno. Siamo particolarmente grati a McFIT per aver scelto ancora una volta di affiancare alla sensibilizzazione un sostegno concreto alla ricerca sui tumori femminili: perché diffondere la cultura della prevenzione e investire nella ricerca significa contribuire insieme a costruire un futuro in cui sempre più donne possano avere maggiori opportunità di cura”, dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.