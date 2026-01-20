"Giocattolo sospeso" 2025: gli italiani si confermano campioni di solidarietà

Tutte e 20 le regioni, oltre a San Marino, hanno preso parte all’iniziativa, per un totale di 304 città coinvolte che hanno creato una vera e propria rete di solidarietà. Un piccolo gesto capace di fare la differenza per tantissime famiglie, perché se per molti bambini è scontato trovare giocattoli e regali sotto l’albero di Natale, per molti altri non lo è affatto. Da Nord a Sud, tutta la penisola ha accolto l’iniziativa con straordinario entusiasmo. A registrare il maggior numero di adesioni, in termini di punti vendita, sono state le regioni Lombardia, Piemonte e Lazio, ma anche le altre hanno partecipato attivamente, contribuendo a rendere Giocattolo Sospeso un atto collettivo di gentilezza in grado di unire tutto lo stivale. In particolare, 479 sono stati i punti di raccolta attivati nell’edizione di quest’anno, con un incremento importante dei negozi di prossimità, che sono raddoppiati rispetto alla scorsa edizione. Sempre più numerosi anche gli enti benefici, 145 in totale, che si sono adoperati per consegnare – senza slitta e renne, ma con lo stesso spirito di Babbo Natale – i giocattoli donati. Non solo i privati, ma quest’anno anche tanti enti e aziende hanno utilizzato i propri fondi per donazioni spontanee, e c’è persino chi si è adoperato per dare visibilità gratuita all’iniziativa: è il caso di Avip Italia, agenzia di comunicazione che ha promosso il progetto attraverso una rete di ledwall presenti nelle città di Milano, Roma e Torino.