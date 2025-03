Gianmarco Tamberi protagonista della campagna Xiaomi "Uno scatto sopra a tutti"

“Con Gianmarco, non stiamo solo promuovendo un prodotto, stiamo raccontando una storia di passione e dedizione per raggiungere l’apice. È un atleta che non si accontenta mai, che spinge sempre oltre i suoi limiti, come Xiaomi. E grazie a lui, con Xiaomi 15 Ultra, abbiamo catturato la bellezza dei momenti più intensi e irripetibili, con la stessa precisione con cui lui affronta ogni salto. Vogliamo che tutti possano vivere quell’esperienza: una fotografia che va oltre le aspettative, come ogni traguardo che Gianmarco raggiunge" - afferma Aria Yanan He, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Con questa campagna, vogliamo consolidare la nostra posizione nel segmento premium e far scoprire ai consumatori tutte le straordinarie possibilità fotografiche dei nostri dispositivi".