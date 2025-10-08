Fitness: per l’80% degli italiani la prima motivazione per allenarsi è il benessere mentale e psicologico

PULIZIA, COMPETENZA E RAPPORTO QUALITÀ-PREZZZO: LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI NELLA SCELTA DELLA PALESTRA

Questa visione ampia e integrata del benessere si riflette anche nei criteri con cui gli italiani scelgono la palestra. La decisione si basa su elementi concreti e funzionali: in cima alle priorità ci sono la pulizia e manutenzione della struttura (82,5%), la competenza del personale (78,5%) e un prezzo accessibile (78,4%). Seguono la qualità delle attrezzature (76,3%), un'atmosfera accogliente (73,9%) e la vicinanza a casa o al lavoro (73,4%).



Contano anche la varietà dei macchinari (72,4%), la presenza di spazi ampi e ben organizzati (73,8%) e la modernità degli ambienti (68,6%). Tra gli elementi più innovativi, raccolgono consensi il supporto personalizzato (65,4%), l'apertura 365 giorni all'anno (59,6%) e l'innovazione tecnologica (58,3%).