F1 Monza, Heineken rilancia “when you drive, never drink” per promuovere il consumo responsabile

TORNA LA CAMPAGNA “WHEN YOU DRIVE, NEVER DRINK”

La campagna mostra Verstappen nelle vesti di “designated driver” della serata, un ruolo che sottolinea con tono ironico come il miglior guidatore sia sempre chi sceglie di non bere alcolici, a meno che non si tratti di una Heineken 0.0. Un messaggio semplice e diretto: non servono scuse per scegliere la moderazione. “È importante che chi sceglie di non bere alcolici possa sentirsi pienamente parte dell’atmosfera e dell’energia dello sport. Che si stia guidando, puntando alla massima performance o semplicemente non si abbia voglia consumare alcolici, non serve alcuna giustificazione. Si può vivere ogni momento al meglio, senza rinunce”, commenta il pilota.