Lifestyle

F1 e la partnership con AmEx: "Che adrenalina, una sinergia per premiumness e lifestyle"

11 Set 2025 - 10:57
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il Gp di Monza, in cui AmEx, Official Payments Partner di Formula 1, ha arricchito l’esperienza dell’evento offrendo ai Card Member una serie di vantaggi e attività dedicate, abbiamo fatto due chiacchiere con Tabitha Lens, VP Product and Marketing, American Express Italia.

AmEx era già presente come partner in diversi ambiti dello sport, cosa vi ha spinto a diventare partner ufficiale di F1?
"American Express ha esteso la nostra partnership globale con la Formula 1, una sinergia che ci permette di rafforzare la nostra rilevanza e di posizionarci come leader nella premiumness e nel lifestyle, offrendo accesso a un mondo di passioni e vantaggi esclusivi. I nostri clienti possono contare su partnership nel basket, nel tennis e nel golf, oltre che nella musica, nel teatro, nella ristorazione e altro ancora. In Italia abbiamo avuto ancora una volta una presenza agli Internazionali di tennis".

L'Italia, con Imola e Monza, da sempre è legata a doppio filo alla F1: è un mercato strategico anche per AmEx?
"L'Italia è un mercato importante per noi. Ci ingaggiamo a sostenere il turismo e le economie locali attraverso progetti e iniziative dedicati che apportano un valore unico per gli esercenti e i consumatori. Abbiamo anche una forte presenza in settori chiave come la mobilità, l’ospitalità e la ristorazione. Inoltre, da anni, American Express è impegnata a sostenere l'arte e la cultura in Italia, contribuendo a promuovere l'accesso all'arte contemporanea, oltre a favorire il turismo locale e internazionale".

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tabitha Lens

Sono tanti i benefici in ottica eventi di F1 per i vostri clienti: ci sono altre iniziative che state studiando in tal senso?
"Recentemente abbiamo rinnovato l’offerta della nostra Carta Platino Consumer, che offre l'accesso dedicato a esperienze che elevano lo stile di vita nei viaggi, nella ristorazione, nel benessere, nella cultura e l'intrattenimento, andando ad assecondare ciò che gli italiani amano davvero".

Curiosità: c'è un suo ricordo personale legato alla F1?
"Il weekend di gara a Monza è stato per me la prima esperienza con la Formula 1, che sicuramente ricorderò per l’adrenalina che si respira nell’aria, per l’energia dei tifosi e l’atmosfera di sana competizione. Personalmente, sono incredibilmente entusiasta della crescente popolarità della Formula 1 tra ragazze e donne. È stimolante vedere sempre più ragazze e donne coinvolte e, ancor di più, osservare i significativi progressi che le donne stanno facendo come piloti, ingegneri e professionisti in tutti gli aspetti del motorsport. Come parte della nostra partnership ampliata con la Formula 1, American Express è anche lo sponsor ufficiale di F1 ACADEMY, la serie di corse tutta al femminile".

