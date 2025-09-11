F1 e la partnership con AmEx: "Che adrenalina, una sinergia per premiumness e lifestyle"

L'Italia, con Imola e Monza, da sempre è legata a doppio filo alla F1: è un mercato strategico anche per AmEx?

"L'Italia è un mercato importante per noi. Ci ingaggiamo a sostenere il turismo e le economie locali attraverso progetti e iniziative dedicati che apportano un valore unico per gli esercenti e i consumatori. Abbiamo anche una forte presenza in settori chiave come la mobilità, l’ospitalità e la ristorazione. Inoltre, da anni, American Express è impegnata a sostenere l'arte e la cultura in Italia, contribuendo a promuovere l'accesso all'arte contemporanea, oltre a favorire il turismo locale e internazionale".