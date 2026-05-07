Estate in sella: tutto il necessario per la tua prossima pedalata

OLYMPIA

Ideata per chi vive la città ogni giorno, la College Comfort è la bicicletta urbana che unisce praticità quotidiana e massima affidabilità. Costruita su un leggero telaio in alluminio e dotata di trasmissione Shimano a 21 velocità, garantisce una pedalata sempre fluida e sicura in mezzo al traffico. È l'alleata perfetta per il commuting grazie al suo allestimento di serie pronto all'uso: luci, parafanghi e doppio portapacchi (anteriore e posteriore) permettono di muoverti agilmente trasportando tutto il necessario. Prezzo al pubblico: €449,00