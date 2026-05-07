Estate in sella: tutto il necessario per la tua prossima pedalata
Idee per chi ama la bici
PATAGONIA
Ideale per le lunghe giornate all'aperto e le pedalate estive, la maglia tecnica Capilene® Cool Sun assicura una protezione solare 40+ UPF costante e duratura. Realizzata in leggero jersey di poliestere riciclato al 100%, presenta una struttura altamente traspirante che rilascia rapidamente l'umidità, evitando che il tessuto aderisca alla pelle durante lo sforzo. Il design privo di etichette sulla nuca e con cuciture ridotte al minimo previene fastidiosi sfregamenti, garantendo il massimo comfort. Prezzo al pubblico: €75,00
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THULE
Portabici da gancio di traino semplice, sicuro e compatto, il Thule VeloLite è la soluzione ideale per il trasporto quotidiano e le fughe nel weekend. Caratterizzato da una struttura a piattaforma leggera e pieghevole (con un peso a partire da soli 9,5 kg), assicura un'installazione intuitiva e si ripone comodamente in pochissimo spazio. Disponibile nelle versioni per 1, 2 o 3 biciclette, si adatta a molteplici tipologie di telaio – dalle gravel alle mountain bike – garantendo la rinomata stabilità Thule in un formato essenziale e maneggevole. Prezzo al pubblico: a partire da €410,95
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24BOTTLES
La Spin Bottle di 24Bottles è realizzata in robusto acciaio inossidabile ed è il prodotto ideale per accompagnare tutte le tue pedalate, dal commuting urbano alle avventure gravel più impegnative. La speciale finitura Stone antiscivolo garantisce una presa sicura anche in pieno movimento, mentre l'innovativo top interno trasparente permette di tenere costantemente sotto controllo il livello dell'acqua. Mantiene le bevande fredde fino a 15 ore (o calde fino a 9) ed è personalizzabile con vari accessori, come lo Sport Lid per dissetarsi comodamente in sella. Prezzo al pubblico: a partire da €45,00
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NORTH SAILS
L'inconfondibile heritage nautico di North Sails incontra il dinamismo del commuting urbano grazie alla nuova giacca ripiegabile Mistral, un capo tecnico perfetto per gli spostamenti quotidiani in bicicletta. Realizzata con tessuto SOLOTEX® flessibile in quattro direzioni e trattamento idrorepellente DWR senza PFAS, assicura massima libertà di movimento in sella e protezione dagli imprevisti climatici. Altamente traspirante e dal pratico design "packable", si ripiega in un attimo nella propria tasca per essere riposta comodamente nello zaino. Prezzo al pubblico: €170,00
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SIDI
La Shot 3 è la scarpa da strada definitiva per chi spinge sui pedali senza accettare compromessi. Progettata per "scomparire" letteralmente sotto il piede, unisce un'estetica aerodinamica ed essenziale a una trasmissione di potenza pura, garantita dall'avanzata suola in carbonio DUO-FIT, mentre la chiusura con doppi rotori in alluminio NUUN e il plantare Memory Fit assicurano una calzata avvolgente e una precisione millimetrica. Prezzo al pubblico: €449,00
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FREITAG
FREITAG rende onore alle sue stesse radici e trasforma biciclette e pedoni in pezzi originali e variopinti. La borsa da manubrio F140 FRAN punta tutto sulla sua versatilità, mentre F141 BERYL come borsa da telaio dà una marcia in più a ogni tubo orizzontale. F142 HEINZ, dal canto suo, offre spazio per le piccole cose più importanti e dà spettacolo nel suo ruolo di borsa da sellino. F140 FRAN: €190,00 F141 BERYL: €190,00 F142 HEINZ: €140,00
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BLIZ EYEWEAR
Progettati per la velocità e le massime prestazioni in sella, gli occhiali P006 offrono un profilo aerodinamico perfetto per dominare l'asfalto o i sentieri più tecnici. Con un peso ultraleggero di 28 grammi, garantiscono una stabilità impeccabile grazie al nasello e ai terminali delle aste regolabili in morbida gomma antiscivolo, che avvolgono il viso senza spostarsi nemmeno durante gli scatti più intensi. La lente cilindrica in policarbonato X-PC, con tecnologia Hydro Lens, assicura una visione nitida e contrasti ottimali in qualsiasi condizione. Prezzo al pubblico: €99,00
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NUNCAS
Ideale per la pulizia profonda di bici da corsa, gravel e mountain bike, lo sgrassatore Sportswear Bike Degreaser rimuove rapidamente grasso, lubrificanti, gel sigillanti e i residui più ostinati. La sua formula esclusiva, sviluppata in stretta collaborazione con gli esperti Colnago, assicura la massima performance di lavaggio nel totale rispetto di tutti i materiali, comprese le finiture più delicate come i manubri o le selle. Un prodotto estremamente versatile ed efficace, perfetto anche per la cura e la manutenzione ordinaria delle motociclette. Prezzo al pubblico: €12,50
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LOMBARDO BIKES
Pensata per chi vive la quotidianità e le fughe fuori porta su due ruote, la Roma è l'e-bike da trekking che trasforma il commuting in puro piacere. Spinta dal motore Bosch Performance Smart System, domina l'asfalto urbano e i percorsi misti con agilità. Sicurezza e stile raggiungono nuovi livelli grazie ai brevetti Lombardo: il portapacchi con LED integrato e il sistema di illuminazione laterale EX ANIMO, ideali per essere visibili dopo il tramonto. Disponibile con telaio classico HS o nel comodo assetto "Agevole". Prezzo al pubblico: €3.099,00
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OLYMPIA
Ideata per chi vive la città ogni giorno, la College Comfort è la bicicletta urbana che unisce praticità quotidiana e massima affidabilità. Costruita su un leggero telaio in alluminio e dotata di trasmissione Shimano a 21 velocità, garantisce una pedalata sempre fluida e sicura in mezzo al traffico. È l'alleata perfetta per il commuting grazie al suo allestimento di serie pronto all'uso: luci, parafanghi e doppio portapacchi (anteriore e posteriore) permettono di muoverti agilmente trasportando tutto il necessario. Prezzo al pubblico: €449,00
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COROS
Pensato per chi considera l'outdoor la propria seconda casa e vive ogni uscita come un'esplorazione senza confini, COROS NOMAD è lo smartwatch progettato per gli avventurieri a 360 gradi, ideale per chi ama spingersi oltre i limiti. Combinando una navigazione GPS di alta precisione con funzioni di sicurezza avanzate e un'ampia gamma di modalità sportive, il Nomad si adatta perfettamente alle esigenze del ciclista moderno. Con un peso piuma di soli 49 g e un'autonomia di 50 ore, introduce il nuovo strumento Adventure Journal: la funzione perfetta per documentare ogni chilometro, ogni scoperta e ogni vetta raggiunta durante i tuoi viaggi in sella. Prezzo al pubblico: €369,00
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