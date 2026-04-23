ESN grande protagonista al FIBO di Colonia

“The Quality Group è un gruppo leader nella sports nutrition a livello continentale e stiamo crescendo rapidamente per diventare un player globale. La sana alimentazione è oggi al centro dell’attenzione dei consumatori, sempre più persone desiderano adottare uno stile di vita più salutare, e il nostro obiettivo è offrire soluzioni che rispondano concretamente a questa esigenza. In termini concreti, questo si traduce in un percorso di espansione internazionale, nell’ingresso in nuove categorie e nello sviluppo di nuovi canali, sia direct-to-consumer che retail. L’approccio, però, resta sempre lo stesso: conosciamo i nostri consumatori, sappiamo cosa cercano e lavoriamo per mantenere un dialogo costante con la nostra community. A partire da questo, sviluppiamo soluzioni che siano davvero rilevanti e in sintonia con le loro esigenze. Il trend è chiaro: cresce sempre di più la cultura del mangiare meglio e del prendersi cura di sé. Crediamo di poter avere un ruolo attivo nel guidare questa evoluzione e questa è a tutti gli effetti la nostra mission”, ha dichiarato Heikki Takala, Ceo The Quality Group.



"L’Italia è un mercato importante con un potenziale di crescita significativo, il gap che oggi vediamo è di natura prevalentemente culturale. La sports nutrition e la performance nutrition sono ancora collegati solamente al concetto di cultura da palestra. Il vero unlock in Italia rimane l’educazione, quanto più bravi e veloci saremo noi operatori del settore a far trasparire i benefici della performance nutrition, prima il mercato italiano evolverà nel prossimo stage. Il proteico rimane il segmento core, ma i veri segnali positivi arrivano al di là del segmento proteico, arrivano dai prodotti per il recupero e per l’integrazione, dai VMS, dalla creatina. Quest’ultima nello specifico ha dell’incredibile se pensiamo che è passato dall'essere prodotto di nicchia a prodotto mainstream in meno di 2 anni in Italia. L’opportunità oggi è portare questo prodotto nel quotidiano. Il consumatore italiano sta passando da un concetto di “ho bisogno di prendere più proteine a un concetto di voglio performare meglio, voglio recuperare prima, voglio sentirmi meglio”. L’Italia sta diventando un mercato lifestyle performance e questo trend è oggi in grande accelerazione”, ha aggiunto Marco Cecchin, Country Manager ESN Italia.



Tra i protagonisti delle attivazioni anche Johny Münster, bodybuilder e creator tedesco di profilo internazionale, tra i volti più riconoscibili della scena fitness europea, e Leonardo Spolli, fitness influencer e bodybuilder italiano tra i più noti del panorama nazionale.



“Sono felice di essere a FIBO, un evento che permette di scoprire un mondo che può accogliere tutti, non solo gli atleti professionisti ma anche le persone che vogliono semplicemente tenersi in forma e scoprire quanto è bello sentirsi bene con il proprio corpo. Parlando di nutrizione sportiva da quando ho iniziato io, circa 10 anni fa, ho assistito a un cambiamento radicale. Si è passati dalle sole proteine in polvere e creatina a tantissimi nuovi prodotti, con sapori e consistenza fantastici. Da atleta, cerco sempre prodotti dalla qualità elevata perché un’integrazione fatta bene ti porta ad avere delle performance maggiori. Nel mondo agonistico anche quel 5% in più può fare la differenza e attraverso i prodotti di ESN lo ritrovo al massimo”, ha concluso l’atleta italiano Leonardo Spolli.