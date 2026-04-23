ESN grande protagonista al FIBO di Colonia
Il brand leader nella sports nutrition ha portato alla rassegna tedesca performance, innovazione e community, rafforzando il proprio posizionamento in Europa
© ESN Content Team
Con la partecipazione più ampia e immersiva di sempre, ESN - brand di The Quality Group - ha chiuso FIBO 2026 rafforzando il proprio posizionamento tra i principali player europei della nutrizione per la performance.
Accanto a ESN, anche l’altro brand del gruppo, More Nutrition, presente con uno spazio dedicato alla nutrizione, al benessere quotidiano e al lifestyle. Per The Quality Group, FIBO 2026 è stata un’edizione da record con oltre 42.000 m² di spazio espositivo totale e ben 17 lanci di prodotto presentati.
FIBO, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati a fitness, salute e wellness, ha richiamato 175.173 visitatori da 136 paesi, registrando una crescente presenza di pubblico anche dall’Italia e dall’Europa meridionale, confermandosi tra le piattaforme più rilevanti per osservare l’evoluzione del settore. In questo scenario, la partecipazione di ESN ha rappresentato un passaggio strategico importante per consolidare il dialogo con la community fitness internazionale e rafforzare ulteriormente il percorso di espansione del brand al di fuori della regione DACH.
L’edizione 2026 si è svolta a Colonia dal 16 al 19 aprile articolandosi in quattro giornate di esposizione, networking e approfondimento, con un programma che ha affiancato alla dimensione fieristica un calendario di congressi, panel e summit dedicati ai grandi temi del comparto.
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A emergere con particolare evidenza è stata soprattutto la capacità di FIBO di intercettare e mettere a sistema i principali driver che stanno ridefinendo il mercato: dall’innovazione nei macchinari e nelle tecnologie per l’allenamento fino all’evoluzione della nutrizione sportiva e funzionale, sempre più centrale nel dialogo tra performance, prevenzione e benessere quotidiano. In questo quadro, uno dei temi più trasversali dell’edizione 2026 è stato quello della longevity, interpretata non come semplice trend, ma come nuova chiave di lettura capace di connettere allenamento, recupero, salute mentale, qualità della vita e benessere a lungo termine.
ESN ha trasformato un intero padiglione in un ampio spazio esperienziale, progettato per offrire ai visitatori un contatto diretto ed efficace con il brand. Grazie a 23 aree di attivazione e alla partecipazione di 30 atleti, il padiglione ha dato forma a un ecosistema vivo e immersivo, in cui innovazione di prodotto, cultura della performance e spirito di community si sono intrecciati in modo naturale. I visitatori hanno avuto la possibilità di partecipare a workout e sfide live presso la Sport Stage, di esplorare formulazioni di nuova generazione nella Protein Evolution Zone e di testare direttamente i prodotti nella Hydration Zone e nel Performance Centre. Degustazioni, meet & greet e interazioni con atleti e creator hanno ulteriormente arricchito l’esperienza, trasformando lo stand in un vero hub per la community fitness durante i quattro giorni di evento.
L’innovazione di prodotto ha avuto un ruolo centrale nella presenza di ESN a FIBO 2026, con la possibilità per i visitatori di scoprire una selezione di nuovi lanci e gli ultimi sviluppi del portfolio tra cui spicca il Cold Brew, il mix vincente tra gli iconici Flexpresso e Isoclear, o l’Ultrapure Creatine Gummies, il prodotto che trasforma la creatina in una “caramella” agevolandone il consumo nella vita quotidiana.
Questo focus ha ulteriormente rafforzato l’ambizione di ESN di coniugare formulazione scientifica, gusto e funzionalità, continuando al tempo stesso a rispondere alle esigenze in evoluzione di atleti professionisti e sportivi.
La partecipazione di ESN a FIBO riflette la crescita continua del brand e il rafforzamento della sua posizione nel mercato europeo della nutrizione per la performance. Come parte di The Quality Group – che nel 2025 ha generato oltre 1 Miliardo di euro di fatturato – ESN si conferma oggi un player di riferimento nella regione DACH, con una presenza in rapida espansione nei principali mercati internazionali.
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“The Quality Group è un gruppo leader nella sports nutrition a livello continentale e stiamo crescendo rapidamente per diventare un player globale. La sana alimentazione è oggi al centro dell’attenzione dei consumatori, sempre più persone desiderano adottare uno stile di vita più salutare, e il nostro obiettivo è offrire soluzioni che rispondano concretamente a questa esigenza. In termini concreti, questo si traduce in un percorso di espansione internazionale, nell’ingresso in nuove categorie e nello sviluppo di nuovi canali, sia direct-to-consumer che retail. L’approccio, però, resta sempre lo stesso: conosciamo i nostri consumatori, sappiamo cosa cercano e lavoriamo per mantenere un dialogo costante con la nostra community. A partire da questo, sviluppiamo soluzioni che siano davvero rilevanti e in sintonia con le loro esigenze. Il trend è chiaro: cresce sempre di più la cultura del mangiare meglio e del prendersi cura di sé. Crediamo di poter avere un ruolo attivo nel guidare questa evoluzione e questa è a tutti gli effetti la nostra mission”, ha dichiarato Heikki Takala, Ceo The Quality Group.
"L’Italia è un mercato importante con un potenziale di crescita significativo, il gap che oggi vediamo è di natura prevalentemente culturale. La sports nutrition e la performance nutrition sono ancora collegati solamente al concetto di cultura da palestra. Il vero unlock in Italia rimane l’educazione, quanto più bravi e veloci saremo noi operatori del settore a far trasparire i benefici della performance nutrition, prima il mercato italiano evolverà nel prossimo stage. Il proteico rimane il segmento core, ma i veri segnali positivi arrivano al di là del segmento proteico, arrivano dai prodotti per il recupero e per l’integrazione, dai VMS, dalla creatina. Quest’ultima nello specifico ha dell’incredibile se pensiamo che è passato dall'essere prodotto di nicchia a prodotto mainstream in meno di 2 anni in Italia. L’opportunità oggi è portare questo prodotto nel quotidiano. Il consumatore italiano sta passando da un concetto di “ho bisogno di prendere più proteine a un concetto di voglio performare meglio, voglio recuperare prima, voglio sentirmi meglio”. L’Italia sta diventando un mercato lifestyle performance e questo trend è oggi in grande accelerazione”, ha aggiunto Marco Cecchin, Country Manager ESN Italia.
Tra i protagonisti delle attivazioni anche Johny Münster, bodybuilder e creator tedesco di profilo internazionale, tra i volti più riconoscibili della scena fitness europea, e Leonardo Spolli, fitness influencer e bodybuilder italiano tra i più noti del panorama nazionale.
“Sono felice di essere a FIBO, un evento che permette di scoprire un mondo che può accogliere tutti, non solo gli atleti professionisti ma anche le persone che vogliono semplicemente tenersi in forma e scoprire quanto è bello sentirsi bene con il proprio corpo. Parlando di nutrizione sportiva da quando ho iniziato io, circa 10 anni fa, ho assistito a un cambiamento radicale. Si è passati dalle sole proteine in polvere e creatina a tantissimi nuovi prodotti, con sapori e consistenza fantastici. Da atleta, cerco sempre prodotti dalla qualità elevata perché un’integrazione fatta bene ti porta ad avere delle performance maggiori. Nel mondo agonistico anche quel 5% in più può fare la differenza e attraverso i prodotti di ESN lo ritrovo al massimo”, ha concluso l’atleta italiano Leonardo Spolli.