Durex intrattiene e sensibilizza alla Kings League
Ad accompagnare il lancio del progetto, anche l’inedita Kings Sensation Box
© Ufficio Stampa
Durex e Kings League Lottomatica.sport, la lega di calcio a 7 dalle regole rivoluzionarie ispirate agli esports e alla cultura digitale, annunciano una nuova collaborazione che intreccia sport, creatività e sensibilizzazione. Attraverso una piattaforma integrata che vive online, offline e sui social, la partnership prende vita con attivazioni pensate per la fanbase e contenuti originali realizzati insieme ai presidenti e ai creator tra i più apprezzati della community.
Nato da una visione comune, l’intero progetto mira a costruire un dialogo diretto con le nuove generazioni, adottando linguaggi contemporanei e attivazioni capaci di informare, coinvolgere e intrattenere. La partnership introduce un nuovo modo di promuovere educazione, consapevolezza e responsabilità, senza rinunciare al divertimento e allo spettacolo.
L’iniziativa è stata sviluppata con Dentsu Creative, che ha firmato il concept creativo “Senti tutto il calore del tuo partner e della Kings League” e ha guidato la costruzione e l’attivazione della partnership tra Durex e la lega, attraverso la propria area specializzata in Sports & Entertainment, realizzando un progetto integrato capace di unire intrattenimento e responsabilità e di creare connessioni autentiche con le nuove generazioni.
© Ufficio Stampa
Ad accompagnare il lancio del progetto, anche l’inedita Kings Sensation Box, un kit in edizione limitata in vendita su Amazon. La box include 18 preservativi Durex Nude Sensation, i primi e unici in Italia in nitrile, un materiale premium senza lattice, ultra-sottile ed extra lubrificato che permette una maggiore condivisione del calore corporeo per assicurare sensazioni amplificate e 15 Sensation Cards, un set esclusivo di carte, disponibile solo all’interno della box, che uniscono l’universo Kings League e il mondo Durex per alzare le temperature delle serate tra amici.
La collaborazione è arricchita da un programma di concorsi e iniziative pensate per coinvolgere attivamente la fanbase e amplificare l’esperienza di fruizione. L’acquisto della limited edition box su Amazon permetterà di accedere all’estrazione di due biglietti per la finale della Kings League Lottomatica.sport, mentre nel canale GDO e in farmacia sarà possibile partecipare al concorso dedicato acquistando qualsiasi prodotto Durex.
Inoltre, Durex sarà presente a bordo campo sui ledwall ufficiali, una visibilità rafforzata dalla diffusione delle immagini nelle live streaming trasmesse su Twitch, YouTube e DAZN.
Parallelamente, il progetto prenderà vita sui social attraverso un piano editoriale strutturato su TikTok e Instagram, sviluppato sui profili ufficiali di Durex e di Kings League. Alcuni contenuti vedranno il coinvolgimento diretto dei presidenti ZW Jackson e GrenBaud, protagonisti di format dedicati e iniziative pensate per instaurare un dialogo immediato e autentico con la community.
Inoltre, da metà marzo a metà maggio, andrà in scena una campagna creator multipiattaforma dedicata alla Kings Sensation Box. Su Twitch, Asciuga Mario sarà al centro di contenuti live e attivazioni adv, mentre su TikTok e Meta verranno pubblicati contenuti realizzati da Alessandro Gelsi, GrenBaud, Zeiga e Sofia Balzani, con linguaggi e format pensati per ingaggiare il pubblico in modo fresco, dinamico e coerente con l’identità di Kings League.
«Questa iniziativa nasce dalla volontà di essere presenti nei luoghi in cui i giovani si esprimono e trovano ispirazione, entrando in conversazione diretta con loro attraverso modalità che sentono proprie», dichiara Elisabetta Gatti, Marketing Manager Durex&Veet. «Kings League è il contesto ideale, capace di unire intrattenimento, creatività e passione: valori che rispecchiano pienamente la visione di Durex e che ci consentono di veicolare messaggi di consapevolezza, responsabilità e prevenzione in modo moderno e rilevante», conclude Gatti.
«La partnership con Durex rappresenta un incontro strategico tra due realtà che condividono la stessa missione: dialogare con le nuove generazioni utilizzando linguaggi contemporanei e diretti», ha dichiarato Franco Morelli, Managing Director di Kings League Lottomatica.sport Italy. «Siamo orgogliosi di mettere la nostra piattaforma a disposizione di messaggi cruciali come l'educazione e la responsabilità, e siamo certi che la nostra audience apprezzerà questo mix unico di divertimento e sensibilizzazione».
«La vera sfida oggi non è conquistare solo share of voice, ma vincere share of culture: essere presenti nelle storie che ci appassionano, nei momenti che condividiamo, nei contenuti che ispirano le nuove generazioni», dichiara Francesco Alivia, Director for Sport & Gaming, Dentsu Italia. «Con questa partnership superiamo il concetto di sponsorship tradizionale per costruire una piattaforma di brand entertainment capace di connettere Durex alla cultura della Kings League, trasformando la collaborazione in un ecosistema di esperienze e contenuti rilevanti per la community e in piena coerenza con l’identità del brand».