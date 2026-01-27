Con Thule le avventure sulla neve sono senza compromessi

Thule Chasm

Un borsone robusto e versatile, adatto ad ogni stagione e in particolare ai viaggi. È realizzato in un materiale che resiste alle condizioni atmosferiche più sfidanti, ed è dotato di un’ampia apertura, tasche interne a rete e un fondo imbottito, caratteristiche che ne facilitano il trasposto e l’uso. È disponibile nei formati da 30L, 40L, 70L, 90L e 130L.

Prezzo al pubblico: a partire da €133,95