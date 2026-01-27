Con Thule le avventure sulla neve sono senza compromessi
Il marchio svedese propone una serie di prodotti pensati per trasportare l’attrezzatura in modo sicuro, pratico e intuitivo
Che sia per vivere giornate di divertimento sulle montagne innevate o lasciarsi ispirare dalle imprese degli atleti delle Olimpiadi, questo è il momento ideale per vivere l’inverno e l’outdoor al massimo. Per accompagnare ogni avventura sulla neve, Thule propone una serie di prodotti pensati per trasportare l’attrezzatura in modo sicuro, pratico e intuitivo. Soluzioni affidabili che combinano design, prestazioni e funzionalità, lasciando spazio a ciò che conta davvero: l’esperienza, senza compromessi.
Thule Motion 3
Box da tetto ottimizzato anche per i veicoli elettrici, caratterizzato da un profilo aerodinamico e da una maniglia integrata. Disponibile in diverse grandezze, è la soluzione perfetta per le famiglie o gruppi di amici che necessitano del massimo spazio per i propri bagagli per le vacanze estive.
Prezzo al pubblico: a partire da €717,95
Thule Arcos XL
La più recente aggiunta alla gamma di box portaoggetti per gancio traino Thule. Unisce vantaggi aerodinamici e facilità d’uso, ha un carico massimo di 50 kg ed è ideale per trasportare sul retro dell’auto attrezzatura come bagagli, sci (fino a sette paia) o snowboard (massimo 4 tavole).
Prezzo al pubblico: €1.076,95
Thule Chasm
Un borsone robusto e versatile, adatto ad ogni stagione e in particolare ai viaggi. È realizzato in un materiale che resiste alle condizioni atmosferiche più sfidanti, ed è dotato di un’ampia apertura, tasche interne a rete e un fondo imbottito, caratteristiche che ne facilitano il trasposto e l’uso. È disponibile nei formati da 30L, 40L, 70L, 90L e 130L.
Prezzo al pubblico: a partire da €133,95
Thule Cappy
Per non rinunciare alla compagnia dei propri amici a quattro zampe durante le escursioni in montagna c’è Thule Cappy, una pettorina omologata anche per il trasporto in auto progettata per proteggere il cane anche in caso di brusche frenate o collisioni, grazie al fissaggio tramite la cintura di sicurezza dell'auto. Non solo: durante le passeggiate, assicura un comfort ottimale grazie al tessuto morbido e imbottito. Disponibile in diverse misure.
Prezzo al pubblico: a partire da €92,95
Thule Chariot Sport 2
Pensato per le famiglie più attive, Thule Chariot è il rimorchio multisportivo che, grazie ad uno speciale kit, si trasforma in un divertente accessorio per portare con sé uno o due bimbi nelle sessioni di sci di fondo. Comfort, sicurezza e praticità sono le parole chiave di questo prodotto, la scelta ideale per i genitori attivi che vogliono godersi la natura insieme ai propri figli.
Prezzo al pubblico: a partire da €1.537,95
