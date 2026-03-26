Como Fun torna a Lariofiere: fumetti, giochi e cultura pop per un weekend di divertimento

Como Fun ospita oltre 100 cabinati arcade originali, con i grandi classici – da Pac-Man a Metal Slug, da Space Invaders a Donkey Kong – finalmente accessibili in modalità free to play, senza gettoni. Accanto a questo viaggio nella memoria trovano spazio l’area retroconsole e retrocomputer, insieme a una grande area dedicata al gaming di ultima generazione, con titoli recenti giocabili in multiplayer locale per sfide immediate e coinvolgenti. A completare l’offerta i giochi da tavolo, con le associazioni del territorio impegnate a presentare al pubblico i titoli più amati e le novità del settore, sempre in versione giocabile. La dimensione creativa trova spazio nell’area mattoncini curata da ItLUG, dove i visitatori potranno ammirare costruzioni monumentali realizzate da alcuni dei principali artisti italiani. L’area Gunpla, invece, riunisce modellisti esperti che espongono le proprie opere e condividono tecniche e processi creativi attraverso una serie di laboratori aperti al pubblico. Protagonista il mondo del cosplay, con un palco interamente dedicato ad attività a tema, contest e sfilate: centinaia di cosplayer che interpretano i loro personaggi preferiti tratti da film, cartoon e serie tv, un tuffo negli universi di fantasia più amati da milioni di appassionati. Anche il fumetto è rappresentato da un’artist alley che ospita oltre 100 autori all’opera dal vivo, tra cui Federico Cecchin – il caricaturista più famoso del web – e il disegnatore Disney Donald Soffritti.