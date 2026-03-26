Como Fun torna a Lariofiere: fumetti, giochi e cultura pop per un weekend di divertimento
Sabato 28 e domenica 29 marzo è in programma l'ottava edizione con oltre 200 espositori e un ricco palinsesto di spettacoli e attività
© Ufficio Stampa
Como Fun si prepara a tornare protagonista a Lariofiere sabato 28 e domenica 29 marzo, con un programma ricco di conferme e diverse novità. Dopo il forte riscontro ottenuto nel 2025, la manifestazione dedicata all’intrattenimento in tutte le sue declinazioni torna con un format ancora più esteso e strutturato, consolidando il proprio ruolo tra gli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di fumetto, gioco e cultura pop. La fiera si configura come un grande evento intergenerazionale, in grado di coinvolgere pubblici differenti attraverso passioni e linguaggi condivisi. Al centro dell’esperienza si sviluppa una vasta mostra mercato con oltre 200 espositori, tra fumetti, manga, gadget a tema nerd, action figures, carte collezionabili e accessori per cosplayer, offrendo un panorama completo pensato per collezionisti, curiosi e famiglie. Ampio spazio è riservato al mondo del gioco, presente in tutte le sue declinazioni.
© Ufficio Stampa
Como Fun ospita oltre 100 cabinati arcade originali, con i grandi classici – da Pac-Man a Metal Slug, da Space Invaders a Donkey Kong – finalmente accessibili in modalità free to play, senza gettoni. Accanto a questo viaggio nella memoria trovano spazio l’area retroconsole e retrocomputer, insieme a una grande area dedicata al gaming di ultima generazione, con titoli recenti giocabili in multiplayer locale per sfide immediate e coinvolgenti. A completare l’offerta i giochi da tavolo, con le associazioni del territorio impegnate a presentare al pubblico i titoli più amati e le novità del settore, sempre in versione giocabile. La dimensione creativa trova spazio nell’area mattoncini curata da ItLUG, dove i visitatori potranno ammirare costruzioni monumentali realizzate da alcuni dei principali artisti italiani. L’area Gunpla, invece, riunisce modellisti esperti che espongono le proprie opere e condividono tecniche e processi creativi attraverso una serie di laboratori aperti al pubblico. Protagonista il mondo del cosplay, con un palco interamente dedicato ad attività a tema, contest e sfilate: centinaia di cosplayer che interpretano i loro personaggi preferiti tratti da film, cartoon e serie tv, un tuffo negli universi di fantasia più amati da milioni di appassionati. Anche il fumetto è rappresentato da un’artist alley che ospita oltre 100 autori all’opera dal vivo, tra cui Federico Cecchin – il caricaturista più famoso del web – e il disegnatore Disney Donald Soffritti.
© Ufficio Stampa
Il palinsesto degli spettacoli rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione. Sabato 28 marzo salirà sul palco Cristina D’Avena, per un concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella memoria attraverso le melodie che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni. Domenica sarà la volta di Giorgio Vanni, che insieme alla sua band proporrà dal vivo i grandi successi delle sigle animate, da Dragon Ball a One Piece, da Pokémon a Detective Conan. Grande spazio al doppiaggio – sabato un evento dedicato a K-pop Demon Hunters con tutte le voci italiane dei protagonisti, domenica Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta in Dragon Ball – e al mondo delle serie tv. L’edizione primaverile di Como Fun accoglie ben due attori internazionali: Kevin Sussman, l’iconico Stuart, proprietario del negozio di fumetti in The Big Bang Theory; Christopher Judge, interprete di Teal’c, uno dei protagonisti della serie di fantascienza Stargate SG-1. Entrambi sul palco domenica per un’intervista aperta a tutti, incontreranno i fan in una serie di meet & greet, con foto e autografi. Sempre di serie tv si parlerà con Matteo Branciamore, Marco ne I Cesaroni, sabato 28 marzo, mentre nella stessa giornata Il Masseo – uno degli influencer più famosi in Italia – rappresenterà il mondo del web nel corso di un talk a tema. Con un’offerta che intreccia intrattenimento, spettacolo, gioco e creatività, Como Fun si prepara a riportare Lariofiere al centro dell’attenzione per un intero weekend, consolidando il proprio percorso di crescita e il rapporto con un pubblico sempre più ampio e diversificato.
Quando: sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle ore 10 alle ore 19.
Organizzatore: Hidden Door S.r.l.
Dove: Lariofiere, Viale Resegone, Erba (CO)