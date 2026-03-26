NUONA COLLEZIONE Athleisure, quando lo sportswear porta comfort e stile nella vita quotidiana

Macron lancia la nuova collezione Athleisure, la linea di sportswear moderno che porta performance, comfort e stile nella vita quotidiana. Nella collezione Athleisure design italiano e materiali tecnici di alta qualità si incontrano in un’idea di abbigliamento che unisce performance e identità, risultando perfettamente a proprio agio tanto nel tempo libero quanto nel contesto urbano. La collezione risponde alle esigenze di uno stile di vita attivo, ispirato all’approccio e ai ritmi dei club professionistici partner di Macron, che utilizzano i capi Athleisure per gli spostamenti e i momenti quotidiani di relax. Ogni capo della collezione è progettato per offrire una vestibilità contemporanea e un’estetica riconoscibile, con un’attenzione costante alla qualità dei materiali e alla cura del dettaglio: un look casual-sportivo per un lifestyle dinamico.