Columbia Sportswear presenta la nuova famiglia Tellurix: dalla Titanium OutDry alla Peak
Progettata per l’hiking tecnico e per un utilizzo dinamico sui sentieri, la nuova famiglia Tellurix rafforza il posizionamento della linea footwear Titanium di Columbia, offrendo protezione, stabilità e sicurezza a ogni passo su qualsiasi terreno. Tra i modelli chiave si distingue la Tellurix Titanium OutDry Hiking Shoe, sviluppata per affrontare contesti impegnativi mantenendo prestazioni costanti anche al variare delle condizioni.
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Pensata per escursionisti che considerano la calzatura una componente essenziale del proprio equipaggiamento, la Tellurix Titanium unisce resistenza, stabilità e comfort per affrontare lunghe giornate su terreni eterogenei. La tomaia in leggero mesh tecnico dal design moderno integra rinforzi zonali e overlay senza cuciture, offrendo supporto mirato senza aggiungere volume superfluo. Il paraurti protettivo alto incrementa la durabilità e protegge le aree più soggette a usura dall’abrasione sui sentieri rocciosi. La costruzione impermeabile e traspirante OutDry mantiene il piede asciutto in condizioni di bagnato, favorendo al tempo stesso la ventilazione durante l’attività.
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Comfort e stabilità sono affidati alla piattaforma Omni-Max di Columbia, che combina un’intersuola TECHLITE+ in grado di offrire un’ammortizzazione estremamente leggera e un elevato ritorno di energia, ideale per l’hiking ad alte prestazioni. La struttura avvolgente del tallone contribuisce inoltre a migliorare l’equilibrio sui terreni irregolari. Gli inserti di assorbimento degli impatti posizionati nel tallone e nell’avampiede riducono lo stress sul piede sulle lunghe distanze. Le profonde zone di flessione nell’avampiede aumentano la reattività e favoriscono una falcata più naturale ed efficiente. All’interno, la soletta TECHLITE Eco, realizzata con il 20% di materiali riciclati, assicura comfort duraturo.
La trazione è affidata a una suola tassellata VIBRAM Megagrip con tasselli da 4,5 mm, sviluppata in collaborazione con leader di riferimento nel settore della trazione. Il design multidirezionale massimizza il contatto con la superficie e facilita il rilascio del fango, assicurando grip sia sul bagnato sia sull’asciutto.
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Le Tellurix Peak rappresentano una proposta pensata per l’escursionismo su terreni di media difficoltà, adattandosi alle diverse condizioni del percorso. La costruzione robusta accompagna il piede lungo tutta l’attività, mentre la suola Adapt Trax garantisce aderenza sia sull’asciutto sia sul bagnato, mantenendo controllo anche nei passaggi più variabili. Il sistema Omni Max Plus contribuisce a migliorare l’equilibrio e ad assorbire gli impatti, rendendo la camminata più fluida e naturale. La tomaia ammortizzata e traspirante, insieme alla costruzione impermeabile Omni Tech (bootie construction), completa una calzatura progettata per affrontare terreni irregolari e mantenere comfort anche in caso di pioggia moderata. Le Tellurix Peak combinano quindi sostegno, trazione e libertà di movimento, accompagnando ogni uscita con sicurezza. Disponibile sia nella versione low che nella versione mid.
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