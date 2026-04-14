Columbia Sportswear presenta la nuova famiglia Tellurix: dalla Titanium OutDry alla Peak

Le Tellurix Peak rappresentano una proposta pensata per l’escursionismo su terreni di media difficoltà, adattandosi alle diverse condizioni del percorso. La costruzione robusta accompagna il piede lungo tutta l’attività, mentre la suola Adapt Trax garantisce aderenza sia sull’asciutto sia sul bagnato, mantenendo controllo anche nei passaggi più variabili. Il sistema Omni Max Plus contribuisce a migliorare l’equilibrio e ad assorbire gli impatti, rendendo la camminata più fluida e naturale. La tomaia ammortizzata e traspirante, insieme alla costruzione impermeabile Omni Tech (bootie construction), completa una calzatura progettata per affrontare terreni irregolari e mantenere comfort anche in caso di pioggia moderata. Le Tellurix Peak combinano quindi sostegno, trazione e libertà di movimento, accompagnando ogni uscita con sicurezza. Disponibile sia nella versione low che nella versione mid.