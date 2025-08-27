Collecto porta in app la sua prima auto da collezione: la show car dell'Alfa Romeo C43 Special Edition Monza Livery

La monoposto da esibizione del 2023 sarà "frazionata" per otto clienti ed esposta al Museo Bagatti Valsecchi di Milano in occasione di Fuoriconcorso Monza
Collecto, l’app che permette di acquistare quote di beni da collezione rari e di pregio, annuncia il debutto del suo primo veicolo in App: la 2023 Alfa Romeo F1 Team C43 Show Car – Special Edition Monza Livery, un esemplare unico che celebra la presenza dello storico marchio italiano al Gran Premio d’Italia. L’auto, protagonista della stagione di Formula 1, diventa così accessibile a una nuova generazione di collezionisti grazie al modello di Collecto, che fraziona la proprietà in quote e rende democratico l’accesso a beni esclusivi. In occasione del lancio, 8 clienti che acquisteranno quote della vettura saranno sorteggiati e riceveranno un biglietto esclusivo per assistere al Gran Premio d’Italia di Monza del 7 settembre 2025, con accesso alla Tribuna Ascari, una delle più ambite del circuito. Ogni biglietto ha un valore superiore ai 1.000 euro, per vivere da protagonisti l’atmosfera del weekend di gara. La Show Car sarà esposta a Milano, presso il Museo Bagatti Valsecchi, in occasione di Fuoriconcorso Monza: un evento esclusivo che celebra l’eccellenza della Formula 1 nel cuore del Quadrilatero della Moda, con la presenza dell’official artist F1 Matteo Macchiavelli.
Collecto parteciperà come main partner insieme a Larusmiani, Audi, RM Sotheby’s e Breitling. Dal 2 al 7 settembre i visitatori potranno ammirare da vicino una selezione di vetture che hanno scritto la storia della Formula 1, in un contesto di eleganza e heritage senza eguali.
“L’introduzione della nostra prima auto da collezione rappresenta un traguardo fondamentale per Collecto. Abbiamo deciso di celebrarlo con un omaggio alla nostra italianità: un modello che rende tributo a un brand simbolo dell’Italia dei motori, con una livrea dedicata al Gran Premio d’Italia, in programma il primo weekend di settembre, dove Collecto sarà protagonista di un evento speciale. La Formula 1 è un settore in forte espansione, in cui Collecto si sta affermando come uno dei principali player del mercato europeo. Con l’Alfa Romeo C43 offriamo un bene esclusivo in un formato innovativo, aprendo nuove modalità di partecipazione a un pubblico sempre più ampio.”, afferma Salvatore Zola, CPO di Collecto.
