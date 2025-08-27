Collecto porta in app la sua prima auto da collezione: la show car dell'Alfa Romeo C43 Special Edition Monza Livery

Collecto, l’app che permette di acquistare quote di beni da collezione rari e di pregio, annuncia il debutto del suo primo veicolo in App: la 2023 Alfa Romeo F1 Team C43 Show Car – Special Edition Monza Livery, un esemplare unico che celebra la presenza dello storico marchio italiano al Gran Premio d’Italia. L’auto, protagonista della stagione di Formula 1, diventa così accessibile a una nuova generazione di collezionisti grazie al modello di Collecto, che fraziona la proprietà in quote e rende democratico l’accesso a beni esclusivi. In occasione del lancio, 8 clienti che acquisteranno quote della vettura saranno sorteggiati e riceveranno un biglietto esclusivo per assistere al Gran Premio d’Italia di Monza del 7 settembre 2025, con accesso alla Tribuna Ascari, una delle più ambite del circuito. Ogni biglietto ha un valore superiore ai 1.000 euro, per vivere da protagonisti l’atmosfera del weekend di gara. La Show Car sarà esposta a Milano, presso il Museo Bagatti Valsecchi, in occasione di Fuoriconcorso Monza: un evento esclusivo che celebra l’eccellenza della Formula 1 nel cuore del Quadrilatero della Moda, con la presenza dell’official artist F1 Matteo Macchiavelli.