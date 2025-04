Città del Sole partecipa ai Kid Pass Days per promuovere la biodiversità

I tornei Bioviva, pensati per bambini dai 7 anni in su, sono gratuiti e richiedono la prenotazione presso il punto vendita Città del sole di riferimento, selezionabile a questo link . La scelta di Bioviva come brand simbolo di questo importante evento nasce dal forte impegno del marchio francese per la sostenibilità ambientale: le carte da gioco sono realizzate in carta certificata FSC e sono totalmente prive di plastica. Un tema particolarmente caro a Città del sole, che da sempre crede nel valore del gioco come strumento per trasmettere ai bambini il rispetto per l’ambiente.