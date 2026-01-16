Circolare e virtuoso: Mojito Re-Shoes by SCARPA, il riciclo si fa strada

Un passo importante verso la riduzione di dell’uso di materie prime vergini, emissioni e sprechidi Redazione
© SCARPA Ufficio Stampa
SCARPA lancio sul mercato la Mojito Re-Shoes, una nuova versione dello storico modello ispirato al climbing, interamente progettata e realizzata secondo i principi dell’eco-design. Si tratta della prima calzatura che fornisce una soluzione alternativa e circolare per la gestione del “fine vita” delle calzature all’interno della stessa filiera produttiva, un cambiamento realizzato grazie al progetto LIFE Re-Shoes, coordinato da SCARPA nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea.
© SCARPA Ufficio Stampa
Attiva per due anni all’interno delle reti distributive europee di SCARPA, la campagna di raccolta ha consentito all’azienda di recuperare calzature usate, in quantità sufficienti per produrre quindicimila paia di nuove Mojito Re-Shoes. Un’iniziativa, quella dell'azienda italiana leader nella produzione di calzature outdoor per alpinismo, climbing, hiking, trail running e sci alpinismo, destinata a segnare un passo sostanziale verso l’integrazione del riciclo come pratica strutturale nella filiera produttiva. L'obiettivo è la riduzione dell’uso di materie prime vergini, delle emissioni e degli sprechi, offrendo così una risposta concreta al problema dello smaltimento in un mercato che ogni anno produce e immette sul mercato circa 24 miliardi di paia di calzature.
© SCARPA Ufficio Stampa
“Con le Mojito Re-Shoes dimostriamo che è possibile ottenere funzionalità e design utilizzando materiali riciclati opportunamente combinati in un unico prodotto. Questo progetto, che ora si conclude con la commercializzazione del prodotto, rappresenta un nuovo punto di partenza per l’industria calzaturiera: l’idea è quella di sviluppare un nuovo modello di business più sostenibile, in cui le calzature a fine vita diventino la fonte da cui ricavare nuovi materiali da impiegare direttamente nella produzione di nuove scarpe. Un approccio circolare che restituisce valore a ciò che esiste già, riduce gli sprechi e promuove un’idea più consapevole di prodotto e di impresa”. (Sandro Parisotto - Presidente di SCARPA)
© SCARPA Ufficio Stampa
Il cuore dell’innovazione di Mojiyto Re-Shoes è un processo avanzato di idrolisi selettiva che ha permesso di separare tomaia e suola, decomporre chimicamente la pelle e rigenerarla in nuovo materiale. Le suole usurate sono state macinate e trasformate in nuove intersuole, mentre il nuovo battistrada ed i rinforzi sono stati ottenuti con alte percentuali di materiale riciclato. Nel dettaglio, l’intersuola contiene fino al 35% di materiale proveniente da suole macinate e la suola è composta per il 50% da gomma devulcanizzata, ottenuta dagli scarti produttivi di SCARPA.
© SCARPA Ufficio Stampa
In generale, le scarpe risultano difficili da riciclare a causa della complessa stratificazione di materiali eterogenei che le compongono, spesso difficili da separare in fase di smaltimento. La Mojito Re-Shoes è stata invece progettata seguendo i principi del “design for recycling”: sono stati eliminati gli occhielli in metallo, ridotto il numero di materiali utilizzati e impiegate nuove tecnologie, favorendo così la separabilità dei componenti (suola e tomaia). Questo approccio rende a sua volta la Mojito Re-Shoes più facilmente riciclabile a fine vita, senza comprometterne l’estetica e la funzionalità che hanno reso iconico il modello originale. Il processo di riciclo e quello produttivo sono tracciabili digitalmente e accompagnati da un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) che fornirà dati puntuali su emissioni, consumo di acqua, energia e sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo.
© SCARPA Ufficio Stampa
Ad affiancare SCARPA nelle diverse fasi di sviluppo del progetto Re-shoes diversi partners: Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna (test dei materiali e delle calzature, analisi Life Cycle Assessment e design-for-recyling), Rubber Conversion (devulcanizzazione e rigenerazione degli scarti industriali di gomma), Rubbermac.it, (produzione di nuove intersuole e battistrada ottenuti con il materiale riciclato), Innovando (logistica della campagna di raccolta delle scarpe usate e loro tracciabilità), Sciarada Industria Conciaria (idrolisi della pelle e riutilizzo del liquido ottenuto per la concia di nuove pelli), EPSI - European Platform For Sports And Innovation (Networking e promozione).
Mojito Re-Shoes è in vendita da venerdì 16 gennaio sulla piattaforma e-commerce di SCARPA e a partire dalla stagione primavera-estate 2026 anche nei negozi fisici.
© SCARPA Ufficio Stampa
SCARPA
SCARPA è un’azienda specializzata nella produzione di calzature per alpinismo, arrampicata, trail running, trekking, hiking, outdoor lifestyle, sci alpinismo, telemark. Fondata nel 1938 ad Asolo, nel Trevigiano, come Società Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima (da cui l’acronimo S.C.A.R.P.A.). Oggi SCARPA ha sedi in Germania, negli Usa e in Cina e stabilimenti in Romania e Serbia, pur mantenendo il 60% della produzione in Italia, nel cuore del distretto calzaturiero veneto.