Carlsberg celebra il ritorno alle nazionali di calcio Uefa siglando una nuova partnership pluriennale

“Il calcio internazionale ha il potere di unire tutti i tifosi di un’unica nazione a sostegno di un obiettivo comune, condividendo gli alti e i bassi di uno dei giochi più belli al mondo”, ha dichiarato Jacob Aarup-Andersen, CEO di Carlsberg Group. “Proprio per questo siamo felici di annunciare il ritorno di Carlsberg Group nelle competizioni sportive internazionali grazie alla firma di un accordo di partnership pluriennale con la UEFA, per diventare la Birra Ufficiale delle nazionali di calcio UEFA. Carlsberg e UEFA, infatti, condividono valori comuni e, soprattutto, l’aspirazione di sbloccare tutte le potenzialità di questo sport, sia nel calcio maschile, sia nel femminile, che negli ultimi anni ha avuto un incredibile percorso di crescita. Non vediamo l’ora di intraprendere quella che senza dubbio sarà una partnership di successo, con i tifosi al centro di ogni iniziativa in programma. Aspettiamo l’inizio di questo nuovo capitolo, mentre continuiamo a costruire con entusiasmo un futuro di crescita”.