Birra Messina, due campagne per risvegliare la meraviglia
Online la nuova campagna digital e social dedicata alla nuova Birra Messina Note di Melograno, torna sul piccolo schermo lo spot di Birra Messina Cristalli di Sale “Chista si chiama Meravigghia”.di Redazione
© Birra Messina Ufficio Stampa
Birra Messina risveglia la meraviglia con una strategia di comunicazione integrata che mette al centro due campagne complementari dedicate alle sue proposizioni di punta, capaci di raccontare l’evoluzione del brand tra innovazione e tradizione. Lunedì 4 maggio ha debuttato la nuova campagna digital e social dedicata a Birra Messina Note di Melograno, l’ultima arrivata della famiglia. Torna in TV l’iconico spot “Chista si chiama Meravigghia” di Birra Messina Cristalli di Sale. Due progetti parte di un unico racconto firmato dall’agenzia creativa LePub.
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FARSI SORPRENDERE DALLA MERAVIGLIA DI BIRRA MESSINA NOTE DI MELOGRANO
Come si descrive la meraviglia? Qual è il suo colore? Che gusto ha? La meraviglia, non si può spiegare: nasce quando si prova qualcosa di inaspettato e si comprende davvero solo nel momento in cui la si vive. O, ancora meglio, quando la si assaggia. È da questo concept che prende vita la nuova campagna digital di Birra Messina Note di Melograno, una proposta capace di sorprendere sin dal primo sguardo grazie al suo colore brillante e far innamorare al primo sorso grazie a un ingrediente inaspettato: il succo di melograno. Una birra pensata per reinterpretare l’aperitivo in chiave moderna, per chi ama scoprire nuovi sapori ed esprimere la propria personalità, raccontando qualcosa di sé, anche attraverso ciò che sceglie di bere.
Il racconto si sviluppa attraverso un asset hero di quindici secondi e una serie di pillole social multisoggetto che catturano le reazioni spontanee di chi scopre per la prima volta questa novità: stupore, curiosità, coinvolgimento. Il tutto immerso nel suo contesto più naturale, l’aperitivo, dove una birra che non ti aspetti può sorprendere, cambiare le abitudini e diventare protagonista. Un racconto che non cerca di spiegare la meraviglia, ma la cattura nella sua forma più autentica, mentre prende vita, invitando gli utenti a lasciarsi coinvolgere e a scoprirla loro stessi in prima persona.
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“CHISTA SI CHIAMA MERAVIGGHIA”, TORNA IN TV LA CAMPAGNA DI BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE
A rafforzare il posizionamento del brand, Birra Messina Cristalli di Sale torna sul piccolo schermo con “Chista si chiama Meravigghia”, la campagna nazionale che incoraggia a riscoprire la meraviglia anche nei momenti quotidiani. Lo spot introduce lo spettatore in un viaggio emozionale tra paesaggi e momenti iconici, celebrando il valore della scoperta. È un invito a guardare oltre la routine per ricercare la meraviglia negli scorci di luoghi indimenticabili, negli incontri che diventano storie da raccontare e, naturalmente, nel gusto distintivo di Birra Messina Cristalli di Sale. La regia di “Chista si chiama Meravigghia” è di The Family e la voce narrante di Alessandro Messina, che guida il racconto attraverso i luoghi simbolo della meraviglia. La pianificazione, curata da Dentsu, prevede la presenza sui principali canali televisivi nazionali con il formato 15”.
Con questa doppia campagna, Birra Messina consolida il proprio racconto di marca: da un lato l’innovazione di Birra Messina Note di Melograno, dall’altro l’iconicità di Birra Messina Cristalli di Sale, unite da un unico filo conduttore, la meraviglia.
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CREDITS
HEINEKEN ITALIA SPA / BIRRA MESSINA
Marketing Director: Michela Filippi
Marketing Manager Birra Messina: Priscilla Garofalo
Senior Brand Manager Birra Messina: Giulia Contu
AGENCY: LePub
Global Chief Creative Officer: Cristiana Boccassini
Global Chief Creative Officer: Mihnea Gheorghiu
Executive Creative Director: Flavio Mainoli
Executive Creative Director: Nicoletta Zanterino
Senior Art Director: Patrick Rossa
Senior Art Director: Christopher Jones
Art Director: Francesco Liguori
Copywriter: Francesco Codemo
Copywriter: Valentina Ferrara
Head of Strategy: Ricardo Coen
Strategy Director: Andrea Togliani
Comms Strategist: Barbara Gileno
Head of Content: Manuela Rossi
Senior Content Manager: Ambra Ginestra
Content Specialist: Beatrice Conte
Head of Digital Production: Vittorio Cafiero
Digital Producer Supervisor: Simona Caldarini
Client Service Director: Benedetta Virga
Account Supervisor: Ilaria Massinissa
Chief Production Officer: Francesca Zazzera
Head of Production: Federico Fornasari
Senior Producer: Antonella Capella
Art Buyer: Giorgia Bellondi
PRODUCTION HOUSE: The Family
Executive Producer: Stefano Quaglia
Producer: Federica Dordoni
Assistant Producer: Davide Secchi
Head of production: Federico Luiselli
Director: Andrea Marini
Dop: Marcello Dapporto
Production designer: Fabrizio Moschini
Art buyer: Gabriella Cazzulo
Product Specialist: Walter Saro
Stylist: Valentina Mezzani
1st AD: Matteo Polo
Editor DC: Damaso Queirazza
Editor: Roberto Bella
POST PRODUCTION VIDEO
Band Srl
Editor: Roberto Bella
Colour: Orash Rahnema
POST PRODUCTION AUDIO
Screenplay
© Birra Messina Ufficio Stampa
Nata a Messina nel 1923, Birra Messina viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani. L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede la produzione della nuova ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner. Nel 2024 nasce Birra Messina Vivace, birra bionda, 4,5 gradi alcol, dal gusto fine e meravigliosamente rinfrescante, con piacevoli note agrumate di limone siciliano che le donano una gradevole bevibilità. Nel 2026 nasce Birra Messina Note di Melograno, una lager a bassa fermentazione da cinque gradi alcol, impreziosita dal succo di melograno, per rispondere ai bisogni dell’aperitivo, con un gusto bilanciato e rinfrescante e una delicata nota fruttata finale. Viene prodotta a Massafra, nello stesso stabilimento di Birra Messina Ricetta Classica, Birra Messina Vivace e una parte dei volumi di Birra Messina Cristalli di Sale, con la stessa cura e qualità che contraddistinguono tutta la famiglia Birra Messina.