Birra Messina, due campagne per risvegliare la meraviglia

Nata a Messina nel 1923, Birra Messina viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani. L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede la produzione della nuova ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner. Nel 2024 nasce Birra Messina Vivace, birra bionda, 4,5 gradi alcol, dal gusto fine e meravigliosamente rinfrescante, con piacevoli note agrumate di limone siciliano che le donano una gradevole bevibilità. Nel 2026 nasce Birra Messina Note di Melograno, una lager a bassa fermentazione da cinque gradi alcol, impreziosita dal succo di melograno, per rispondere ai bisogni dell’aperitivo, con un gusto bilanciato e rinfrescante e una delicata nota fruttata finale. Viene prodotta a Massafra, nello stesso stabilimento di Birra Messina Ricetta Classica, Birra Messina Vivace e una parte dei volumi di Birra Messina Cristalli di Sale, con la stessa cura e qualità che contraddistinguono tutta la famiglia Birra Messina.