NUOVA CAMPAGNA

Birra Messina, due campagne per risvegliare la meraviglia

Online la nuova campagna digital e social dedicata alla nuova Birra Messina Note di Melograno, torna sul piccolo schermo lo spot di Birra Messina Cristalli di Sale “Chista si chiama Meravigghia”.

di Redazione
06 Mag 2026 - 16:57
© Birra Messina Ufficio Stampa

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Birra Messina risveglia la meraviglia con una strategia di comunicazione integrata che mette al centro due campagne complementari dedicate alle sue proposizioni di punta, capaci di raccontare l’evoluzione del brand tra innovazione e tradizione. Lunedì 4 maggio ha debuttato la nuova campagna digital e social dedicata a Birra Messina Note di Melograno, l’ultima arrivata della famiglia. Torna in TV l’iconico spot “Chista si chiama Meravigghia” di Birra Messina Cristalli di Sale. Due progetti parte di un unico racconto firmato dall’agenzia creativa LePub.

© Birra Messina Ufficio Stampa

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FARSI SORPRENDERE DALLA MERAVIGLIA DI BIRRA MESSINA NOTE DI MELOGRANO  

Come si descrive la meraviglia? Qual è il suo colore? Che gusto ha? La meraviglia, non si può spiegare: nasce quando si prova qualcosa di inaspettato e si comprende davvero solo nel momento in cui la si vive. O, ancora meglio, quando la si assaggia. È da questo concept che prende vita la nuova campagna digital di Birra Messina Note di Melograno, una proposta capace di sorprendere sin dal primo sguardo grazie al suo colore brillante e far innamorare al primo sorso grazie a un ingrediente inaspettato: il succo di melograno. Una birra pensata per reinterpretare l’aperitivo in chiave moderna, per chi ama scoprire nuovi sapori ed esprimere la propria personalità, raccontando qualcosa di sé, anche attraverso ciò che sceglie di bere.

Il racconto si sviluppa attraverso un asset hero di quindici secondi e una serie di pillole social multisoggetto che catturano le reazioni spontanee di chi scopre per la prima volta questa novità: stupore, curiosità, coinvolgimento. Il tutto immerso nel suo contesto più naturale, l’aperitivo, dove una birra che non ti aspetti può sorprendere, cambiare le abitudini e diventare protagonista. Un racconto che non cerca di spiegare la meraviglia, ma la cattura nella sua forma più autentica, mentre prende vita, invitando gli utenti a lasciarsi coinvolgere e a scoprirla loro stessi in prima persona.

© Birra Messina Ufficio Stampa

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“CHISTA SI CHIAMA MERAVIGGHIA”, TORNA IN TV LA CAMPAGNA DI BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE

A rafforzare il posizionamento del brand, Birra Messina Cristalli di Sale torna sul piccolo schermo con “Chista si chiama Meravigghia”, la campagna nazionale che incoraggia a riscoprire la meraviglia anche nei momenti quotidiani. Lo spot introduce lo spettatore in un viaggio emozionale tra paesaggi e momenti iconici, celebrando il valore della scoperta. È un invito a guardare oltre la routine per ricercare la meraviglia negli scorci di luoghi indimenticabili, negli incontri che diventano storie da raccontare e, naturalmente, nel gusto distintivo di Birra Messina Cristalli di Sale. La regia di “Chista si chiama Meravigghia” è di The Family e la voce narrante di Alessandro Messina, che guida il racconto attraverso i luoghi simbolo della meraviglia. La pianificazione, curata da Dentsu, prevede la presenza sui principali canali televisivi nazionali con il formato 15”.   

Con questa doppia campagna, Birra Messina consolida il proprio racconto di marca: da un lato l’innovazione di Birra Messina Note di Melograno, dall’altro l’iconicità di Birra Messina Cristalli di Sale, unite da un unico filo conduttore, la meraviglia.  

© Birra Messina Ufficio Stampa

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CREDITS

HEINEKEN ITALIA SPA / BIRRA MESSINA

Marketing Director: Michela Filippi

Marketing Manager Birra Messina: Priscilla Garofalo

Senior Brand Manager Birra Messina: Giulia Contu

AGENCY: LePub

Global Chief Creative Officer: Cristiana Boccassini

Global Chief Creative Officer: Mihnea Gheorghiu

Executive Creative Director: Flavio Mainoli

Executive Creative Director: Nicoletta Zanterino

Senior Art Director: Patrick Rossa

Senior Art Director: Christopher Jones

Art Director: Francesco Liguori

Copywriter: Francesco Codemo

Copywriter: Valentina Ferrara

Head of Strategy: Ricardo Coen

Strategy Director: Andrea Togliani

Comms Strategist: Barbara Gileno

Head of Content: Manuela Rossi

Senior Content Manager: Ambra Ginestra

Content Specialist: Beatrice Conte

Head of Digital Production: Vittorio Cafiero

Digital Producer Supervisor: Simona Caldarini

Client Service Director: Benedetta Virga

Account Supervisor: Ilaria Massinissa

Chief Production Officer: Francesca Zazzera

Head of Production: Federico Fornasari

Senior Producer: Antonella Capella

Art Buyer: Giorgia Bellondi

PRODUCTION HOUSE: The Family

Executive Producer: Stefano Quaglia

Producer: Federica Dordoni

Assistant Producer: Davide Secchi

Head of production: Federico Luiselli

Director: Andrea Marini

Dop: Marcello Dapporto

Production designer: Fabrizio Moschini

Art buyer: Gabriella Cazzulo

Product Specialist: Walter Saro

Stylist: Valentina Mezzani

1st AD: Matteo Polo

Editor DC: Damaso Queirazza

Editor: Roberto Bella

POST PRODUCTION VIDEO

Band Srl

Editor: Roberto Bella

Colour: Orash Rahnema

POST PRODUCTION AUDIO

Screenplay

Per maggiori informazioni: https://www.birramessina.it

© Birra Messina Ufficio Stampa

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Nata a Messina nel 1923, Birra Messina viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani. L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede la produzione della nuova ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner. Nel 2024 nasce Birra Messina Vivace, birra bionda, 4,5 gradi alcol, dal gusto fine e meravigliosamente rinfrescante, con piacevoli note agrumate di limone siciliano che le donano una gradevole bevibilità. Nel 2026 nasce Birra Messina Note di Melograno, una lager a bassa fermentazione da cinque gradi alcol, impreziosita dal succo di melograno, per rispondere ai bisogni dell’aperitivo, con un gusto bilanciato e rinfrescante e una delicata nota fruttata finale. Viene prodotta a Massafra, nello stesso stabilimento di Birra Messina Ricetta Classica, Birra Messina Vivace e una parte dei volumi di Birra Messina Cristalli di Sale, con la stessa cura e qualità che contraddistinguono tutta la famiglia Birra Messina.  

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