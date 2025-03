Babolat sempre più insieme alla Rafa Nadal Academy

Babolat è già coinvolta in diversi eventi chiave con l’Academy, tra cui il supporto ai Rafa Nadal Academy padel tours by The Adecco Group organizzati in Spagna nel 2024 e la sponsorizzazione del team Hexagon Cup RNA nel 2024. Inoltre, Babolat ha sviluppato forti sinergie con l’Academy grazie alla sua collaborazione con la giocatrice professionista di padel Patricia Martinez. Babolat supporterà anche i Rafa Nadal Academy Padel Tours in Spagna, Italia e Polonia quest’anno.