Arriva il profumo di Kingdome Come: Deliverance II
Annunciata un'edizione limitata in collaborazione con Kintsugi Perfumes
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Warhorse Studios e Deep Silver, in collaborazione con la casa di profumi ceca Kintsugi Perfumes, presentano una nuova fragranza in edizione limitata ispirata a Kingdom Come: Deliverance II. Progettato per catturare la natura senza tempo del carisma, il profumo fonde l’autenticità grezza del Medioevo con una sensibilità moderna.
Ispirata alla Boemia medievale ma pensata per essere indossata al giorno d’oggi, la dualità della fragranza prende vita attraverso la campagna visiva di Kintsugi, con protagonista l’attore Stanislav Majer, che interpreta Jan Žižka in Kingdom Come: Deliverance II. Girato all'interno di un attico contemporaneo del progetto Vanguard, Majer appare in un look firmato dal designer Michael Kováčik, che fonde la raffinatezza moderna con la forza duratura del suo personaggio storico sullo schermo.
Per festeggiare il lancio, Warhorse Studios ha anche pubblicato uno spot cinematografico per i social media dal tono giocosamente sensuale, malizioso e incredibilmente seducente, con protagonista Luke Dale, che interpreta Lord Hans Capon, il nobile preferito dai fan.
Questa collaborazione segna un incontro trasversale a livello nazionale, che riunisce due moderne storie di successo ceche. Mentre Kingdom Come: Deliverance II continua la sua ascesa a livello mondiale, avendo recentemente ricevuto il BAFTA Game Award per la Best Narrative, la casa di profumi boutique Kintsugi Perfumes si unisce a Warhorse Studios nel celebrare la creatività ceca sulla scena mondiale.
Attingendo direttamente dall'esperienza di gioco, il profumiere Martin Švach ha tratto ispirazione dagli ingredienti che il protagonista Henry incontra nel corso del suo viaggio. I giocatori riconosceranno elementi familiari come la salvia, la camomilla e la lavanda, utilizzati per preparare pozioni curative, nonché le mele e il miele consumati per recuperare le energie mentre porta a termine i compiti assegnatigli dal suo comandante Jan Žižka. Questi riferimenti familiari si riflettono nella piramide olfattiva, che incorpora ingredienti che accompagnano i giocatori nel mondo di Kingdom Come: Deliverance II. La vittoria non ha mai avuto un profumo così buono!
La fragranza Kingdom Come è disponibile qui in un numero limitato di flaconi da 50 ml, al prezzo di 155,99 €.