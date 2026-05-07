Arriva il profumo di Kingdome Come: Deliverance II

Attingendo direttamente dall'esperienza di gioco, il profumiere Martin Švach ha tratto ispirazione dagli ingredienti che il protagonista Henry incontra nel corso del suo viaggio. I giocatori riconosceranno elementi familiari come la salvia, la camomilla e la lavanda, utilizzati per preparare pozioni curative, nonché le mele e il miele consumati per recuperare le energie mentre porta a termine i compiti assegnatigli dal suo comandante Jan Žižka. Questi riferimenti familiari si riflettono nella piramide olfattiva, che incorpora ingredienti che accompagnano i giocatori nel mondo di Kingdom Come: Deliverance II. La vittoria non ha mai avuto un profumo così buono!