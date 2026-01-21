All Conditions Cup sulla neve: Julio Cesar e Luis Figo, calcio... a tutti i costi con Inter e Nike ACG

Tra gli ospiti, ruolo di primo piano per due leggende nerazzurre come Julio Cesar, uno dei portieri più amati e di successo della storia dell’Inter, e Luis Figo, ex-calciatore di livello mondiale vincitore di un Pallone d’Oro nel 2000. Il quarantaseienne ex portiere brasiliano (all'Inter dal 2005 al 2012, cinque scudetti consecutivi e il Triplete) e il cinquantatreenne ex centrocampista portoghese (lui pure nerazzurro dal 2025 ma solo fino al 2009, quattro scudetti consecutivi) hanno vestito i panni di allenatori delle due squadre durante tutta la durata dell’evento. Alla All Conditions Cup hanno inoltre preso parte diverse community che hanno contribuito attivamente anche alla creazione delle squadre scese in campo per il torneo: One Block Down, Funky Snowboard, Chakall, Maradonne e 24.7 Fastlife.