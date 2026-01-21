All Conditions Cup sulla neve: Julio Cesar e Luis Figo, calcio... a tutti i costi con Inter e Nike ACG

Le due ex stelle nerazzurre allenatori... in bianco per un evento fuori da tutti gli schemidi Stefano Gatti
In tempo di ormai imminenti Olimpiadi bianche, anche il calcio subisce il fascino della neve e della natura invernale! Martedì 20 gennaio Inter e Nike ACG (All Conditions Gear, linea outdoor "estrema" della multinazionale USA) hanno presentato All Conditions Cup: un evento calcistico fuori dagli schemi e concepito come un’esperienza immersiva capace di fondere il gioco del calcio con i valori di adattabilità, performance senza compromessi e spirito wild che da sempre caratterizzano il brand Nike ACG, progettato gli atleti che cercano sfida, avventura e connessione con la natura. Nata in occasione del lancio della nuova collezione Nike ACG x Inter, l'iniziativa di calcio "wild" ha condotto gli ospiti in una suggestiva località montana piemontese, scelta per incarnare in modo autentico l’anima selvaggia del brand.
Dopo una breve camminata sulla neve, i partecipanti si sono trovati davanti a un campo da calcio inedito e innevato, perfettamente fuso nel paesaggio alpino, dove alberi e rocce emergevano all’interno del rettangolo di gioco, trasformando l’ambiente naturale in parte integrante dell’esperienza sportiva. A sottolineare lo spirito goliardico dell’evento, l’ingresso in campo dei giocatori, dell'arbitro Maria Caciotto e dei due host dell’evento Nina G e Demba è stato accompagnato dal suono di un corno, suonato da una valchiria posizionata su una roccia al centro del campo e vestita con alcuni capi della collezione Nike ACG x Inter.
Tra gli ospiti, ruolo di primo piano per due leggende nerazzurre come Julio Cesar, uno dei portieri più amati e di successo della storia dell’Inter, e Luis Figo, ex-calciatore di livello mondiale vincitore di un Pallone d’Oro nel 2000. Il quarantaseienne ex portiere brasiliano (all'Inter dal 2005 al 2012, cinque scudetti consecutivi e il Triplete) e il cinquantatreenne ex centrocampista portoghese (lui pure nerazzurro dal 2025 ma solo fino al 2009, quattro scudetti consecutivi) hanno vestito i panni di allenatori delle due squadre durante tutta la durata dell’evento. Alla All Conditions Cup hanno inoltre preso parte diverse community che hanno contribuito attivamente anche alla creazione delle squadre scese in campo per il torneo: One Block Down, Funky Snowboard, Chakall, Maradonne e 24.7 Fastlife.
Giocata in cinque contro cinque e articolata in due tempi da trenta minuti, la partita è andata in scena in pieno stile wild, seguendo le rigide regole dettate dalla natura. I giocatori si sono trovati a dover evitare (o viceversa sfruttare a proprio vantaggio) ostacoli naturali come neve, rocce e addirittura alberi presenti all’interno del rettangolo di gioco. Il particolarissimo regolamento prevedeva inoltre l’introduzione di tre inediti cartellini arancioni rispettivamente a forma di cerchio, triangolo e quadrato, che potevano essere estratti dal taschino dell’arbitro su richiesta delle due squadre. L’utilizzo di questi cartellini consentiva di attivare speciali vantaggi di gioco, tra i quali un confronto uno contro uno tra i due portieri, il tentativo di segnare una rete calciando il pallone da dietro l’enorme roccia collocata al centro del campo e la possibilità di espellere temporaneamente un giocatore avversario.
I giocatori hanno vestito il nuovo ed esclusivo quarto kit, caratterizzato da un uso audace dei colori iconici dei due brand, nero, Hyper Blue e Safety Orange, e da una serie di dettagli presenti nel logo e nell’Inner Pride all’interno del colletto, che ne celebrano l’unione. L’intera collezione Nike ACG x Inter è stata presentata direttamente all’aperto attraverso un’installazione outdoor: i capi erano appesi tramite moschettoni a tubi color arancio, tagliati appositamente per fondersi con l’ambiente circostante e dare vita a un’esposizione dal forte impatto visivo e dallo spirito autenticamente wild.
L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione, che ha incoronato vincitrice la squadra allenata da Julio Cesar. A suggellare il trionfo è stato il Wooden Goat, un trofeo in legno raffigurante una capra con un pallone da calcio, realizzato interamente a mano dall’artista milanese Nicola Lorini.
Con All Conditions Cup, Nike ACG ha ribadito il proprio spirito wild e il proprio impegno nei confronti degli atleti e degli animi più intraprendenti, accompagnandoli in qualsiasi condizione grazie a capi progettati secondo i valori di adattabilità, versatilità e resistenza, pilastri della visione del brand.
