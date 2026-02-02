Al caldo con adidas: svelato il Sitema Climawarm progettato per le condizioni di gara sottozero

La giacca e i pantaloni sono realizzati con un tessuto a basso ingombro, ottimizzato per le prestazioni e concepito per muoversi con l'atleta, supportando sprint, scivolate, spinte e partenze durante i riscaldamenti e le routine pre-partenza. Progettato per essere indossato solo prima della competizione e rimosso alla linea di partenza, il sistema si integra perfettamente nelle routine di gara d'élite. La tecnologia di pre-riscaldamento è stata sviluppata in collaborazione con programmi sportivi invernali di livello mondiale e basata su un ampio feedback e osservazioni degli atleti in discipline quali sci di fondo, bob e skeleton.