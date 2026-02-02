Al caldo con adidas: svelato il Sitema Climawarm progettato per le condizioni di gara sottozero
La tuta è alimentata da un sistema di riscaldamento integrato, progettato per aiutare a mantenere i muscoli preparati nel cruciale periodo pre-gara
© Ufficio Stampa
Mentre gli atleti d'élite si preparano per l'evento clou del calendario degli sport invernali, adidas svela il suo innovativo SISTEMA CLIMAWARM; una tecnologia di pre-riscaldamento ad alte prestazioni di nuova generazione, progettata per le competizioni in condizioni di freddo più estreme.
Composto da una giacca e pantaloni pre-riscaldamento che saranno indossati da alcuni dei principali atleti degli sport invernali, il SISTEMA CLIMAWARM è stato ideato e realizzato per essere utilizzato nei momenti prima della competizione, contribuendo a risolvere una delle sfide più importanti degli sport invernali: mantenere una pronta reazione muscolare e conservare la massima potenza anche in condizioni di freddo estremo.
Cuscinetti riscaldanti intelligenti Clim8® ultrasottili sono integrati direttamente negli indumenti e posizionati strategicamente sui principali gruppi muscolari, contribuendo a ridurre la dispersione di calore durante il riscaldamento e i periodi di attesa. Dotato di modalità Eco e Boost, il sistema adattivo risponde al movimento di chi lo indossa e alle condizioni ambientali. Tramite un'assistenza termica mirata, il sistema fornisce calore alle aree più importanti del corpo, quando più necessario, mentre un meccanismo di sicurezza integrato aiuta a prevenire il surriscaldamento.
© Ufficio Stampa
La giacca e i pantaloni sono realizzati con un tessuto a basso ingombro, ottimizzato per le prestazioni e concepito per muoversi con l'atleta, supportando sprint, scivolate, spinte e partenze durante i riscaldamenti e le routine pre-partenza. Progettato per essere indossato solo prima della competizione e rimosso alla linea di partenza, il sistema si integra perfettamente nelle routine di gara d'élite. La tecnologia di pre-riscaldamento è stata sviluppata in collaborazione con programmi sportivi invernali di livello mondiale e basata su un ampio feedback e osservazioni degli atleti in discipline quali sci di fondo, bob e skeleton.
Margherita Raccuglia, Director of Athlete Performance adidas, ha dichiarato: "Il SISTEMA CLIMAWARM è progettato per affrontare una sfida semplice, eppure complessa, per gli atleti si trovano di fronte alla linea di partenza: mantenere la temperatura muscolare generata durante il riscaldamento attiva, anche al freddo. Sappiamo che è nel periodo pre-gara, nell'intervallo tra il riscaldamento attivo e l'inizio della competizione, che il calore si disperde, ma è anche il momento in cui il mantenimento della potenza muscolare è più necessaria. Supportato da test in diversi sport, il SISTEMA CLIMAWARM è stato ingegnerizzato per affrontare questo problema, assicurando agli atelti di mantenere una temperatura muscolare ottimale e massimizzare la potenza durante il periodo pre-gara."