AB InBev porta con Stella Artois "il servizio perfetto" alle Atp Finals di Torino
Tanti gli appuntamenti da non perdere: dalla tavola rotonda con il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, alle attivazioni che coinvolgono tutto il capoluogo piemontese
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Stella Artois, premium brand di AB InBev, si conferma Gold Partner e Official Beer delle Nitto ATP Finals di Torino 2026. L’appuntamento torinese si inserisce nella strategia di mega platform di AB InBev, leader mondiale della produzione di birra, che vede nel tennis una piattaforma di attivazione globale e continuativa per Stella Artois, in grado di creare esperienze memorabili per i fan nel corso dell’intera stagione.
Nel tennis, la capacità di eseguire con costanza un servizio perfetto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Lo stesso vale per Stella Artois, dove il rituale del Servizio Perfetto - suddiviso in cinque fasi: preparazione, sacrificio, spillatura, taglio e servizio - garantisce un’esperienza di birra alla spina senza eguali. Grazie alla collaborazione con ATP e alle Nitto ATP Finals, Stella Artois è nella posizione ideale per rafforzare il proprio legame con gli appassionati di tennis e creare esperienze memorabili nel corso del torneo, durante il quale avrà diritti di visibilità, diritti esclusivi di mescita e opportunità di hospitality.
In occasione della manifestazione sportiva, AB InBev porta anche nel cuore della città un ricco palinsesto di iniziative ed esperienze aperte a pubblico e tifosi, trasformando Torino nel teatro di un’attivazione a 360 gradi.
"Nel tennis, così come nel rituale del Perfect Serve, l'eccellenza si raggiunge solo attraverso la massima cura di ogni dettaglio. Formando i professionisti dell'ospitalità sulle tecniche di spillatura e sugli standard di servizio della birra, e investendo nei numerosi locali della città in cui Stella Artois sarà presente, AB InBev utilizza le Nitto ATP Finals per rafforzare ulteriormente il canale HoReCa. Questa sinergia celebra la cultura dell'accoglienza, unendo le persone e rendendo la birra parte integrante dei momenti di celebrazione legati alle grandi passioni sportive", ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.
Tra gli appuntamenti principali, il panel “Oltre il campo da tennis: l’esperienza che crea valore”, organizzato da AB InBev, in collaborazione con il Comune di Torino, per approfondire il ruolo che sport, imprese e territorio possono svolgere insieme nella creazione di valore condiviso attorno ad un grande evento sportivo internazionale come le Nitto ATP Finals. L’incontro è in programma martedì 17 novembre alle 17:00 presso “Casa Tennis”, la cupola geodetica situata in Piazza Castello. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto in anticipo tramite il sito web https://turismotorino.org/it/visita/eventi/appuntamenti/oltre-il-campo-da-tennis-l-esperienza-che-crea-valore.
Il talk muoverà da un interrogativo fondamentale: cosa rende davvero memorabile un grande evento sportivo? Andando oltre il campo da gioco, il dibattito metterà al centro l’esperienza globale della manifestazione, esplorando come l’eccellenza nell’accoglienza, il coinvolgimento di tifosi e atleti e il ruolo strategico della filiera Horeca possano generare attrattività, opportunità economiche e un’eredità positiva per il territorio.
L'incontro vedrà la partecipazione di Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis, Anna Claudia Pellicelli, Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese e Direttore dei Master in Marketing presso l'Università di Torino, Dipartimento di Management, e Claudia Buzio, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia. Filippo Volandri offrirà uno sguardo privilegiato su ciò che rende un torneo un’esperienza unica, dall’atmosfera che si respira in città al rapporto tra atleti e pubblico, fino all’energia che anima il campo e i suoi dintorni; la Prof.ssa Pellicelli approfondirà invece il contributo dei grandi eventi allo sviluppo economico e reputazionale dei territori. Infine, Claudia Buzio illustrerà l'impegno di AB InBev nel sostenere eventi internazionali e nel generare valore, specialmente per il comparto Horeca.
Durante le Nitto ATP Finals, Stella Artois sarà presente sul territorio con una serie di iniziative volte ad arricchire l'esperienza dei consumatori e celebrare la partnership con il torneo. In numerosi locali del centro città ci saranno tante esperienze dedicate ai consumatori maggiorenni.
Inoltre, nel Fan Village all’interno dell’Inalpi Arena, gli ospiti potranno registrarsi gratuitamente a una masterclass esclusiva di circa 15 minuti tenuta da un Draught Master Stella Artois, per apprendere i segreti della perfetta spillatura e del rituale del Perfect Serve e sarà allestito uno spazio fotografico interamente brandizzato Stella Artois, dove fan e visitatori potranno scattare una foto ricordo dell'evento.
La città Torino sarà inoltre protagonista di una campagna di affissioni Out-of-Home. Presidiando i luoghi simbolo del centro cittadino, il brand accompagnerà tifosi e visitatori in un percorso visivo ed esperienziale che celebra la cultura del Perfect Serve durante tutta la settimana del torneo.
Con queste iniziative, AB InBev rinnova il proprio impegno nel valorizzare la passione per il grande tennis, portando a Torino esperienze che i fan maggiorenni potranno celebrare e condividere.
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