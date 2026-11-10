AB InBev porta con Stella Artois "il servizio perfetto" alle Atp Finals di Torino

Nel tennis, la capacità di eseguire con costanza un servizio perfetto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Lo stesso vale per Stella Artois, dove il rituale del Servizio Perfetto - suddiviso in cinque fasi: preparazione, sacrificio, spillatura, taglio e servizio - garantisce un’esperienza di birra alla spina senza eguali. Grazie alla collaborazione con ATP e alle Nitto ATP Finals, Stella Artois è nella posizione ideale per rafforzare il proprio legame con gli appassionati di tennis e creare esperienze memorabili nel corso del torneo, durante il quale avrà diritti di visibilità, diritti esclusivi di mescita e opportunità di hospitality.