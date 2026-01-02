Strage di Capodanno 2026 a Crans-Montana, le foto dell'incendio

© italyphotopress
Una foto recuperata svela l'origine del rogo: scintille dalle candele sulle bottiglie.
Dal brindisi all'inferno in pochi secondi. Emergono dettagli agghiaccianti sul rogo di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana: i testimoni raccontano di un locale diventato una trappola mortale, con "un muro di fuoco davanti all'unica porta, troppo stretta". La salvezza per alcuni è arrivata solo rompendo una finestra. Intanto, una foto recuperata da un cellulare potrebbe aver svelato la dinamica: l'immagine mostrerebbe l'istante esatto dell'innesco, provocato dalle scintille delle candele (i classici sparklers) posizionate sulle bottiglie.