svizzera

Strage di Capodanno 2026 a Crans-Montana, le foto dell'incendio

Una foto recuperata svela l'origine del rogo: scintille dalle candele sulle bottiglie.

02 Gen 2026 - 12:30
16 foto

Dal brindisi all'inferno in pochi secondi. Emergono dettagli agghiaccianti sul rogo di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana: i testimoni raccontano di un locale diventato una trappola mortale, con "un muro di fuoco davanti all'unica porta, troppo stretta". La salvezza per alcuni è arrivata solo rompendo una finestra. Intanto, una foto recuperata da un cellulare potrebbe aver svelato la dinamica: l'immagine mostrerebbe l'istante esatto dell'innesco, provocato dalle scintille delle candele (i classici sparklers) posizionate sulle bottiglie.

crans-montana
rogo
incendio
capodanno
foto

