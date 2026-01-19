Rosso Centenario per la Desmosedici di Marquez e Bagnaia

© Ducati Lenovo Team Ufficio Stampa
Look retrò e grandi ambizioni per il team ufficiale Ducati
Madonna di Campiglio, perla alpina ai piedi delle incantevoli Dolomiti di Brenta, è stata teatro per il quarto anno consecutivo di Campioni in Pista, la presentazione del Ducati Lenovo Team. Svelate infatti presso il Palacampiglio le Desmosedici GP con cui Marc Marquez e Francesco Bagnaia esordiranno al GP della Thailandia il prossimo primo marzo. La Desmosedici sfoggia una tonalità di rosso espressamente realizzata per festeggiare i primi cento anni di vita della asa di Borgo Panigale, denominata proprio "Rosso Centenario".