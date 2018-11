Facebook

Mercato: i dieci talenti del Sudamerica Il Sudamerica come fonte inesauribile di talenti. Concetto che ha accompagnato tutta la storia del calcio e ha fatto la fortuna del calciomercato. Nomi esotici o parzialmente esotici, nomi che in Patria sono già conosciuti e che presto potrebbero fare la fortuna di molte squadre del Vecchio Continente, comprese le italiane che su questi nomi si sono già messe in concorrenza con le grandi d’Europa. Il Milan ha già preso Paquetà e lavora su Lincoln, l’Inter segue la sua vocazione argentina marcando Palacios e Almendra, la Juve vede in Leonardo Balerdi il Bonucci del futuro. Sono almeno dieci i ragazzi sudamericani che possono infiammare il mercato europeo. Ecco i protagonisti della nostra gallery in rigoroso ordine alfabetico: Almendra, Balerdi, Lincoln, Maroni, Montiel, Palacios, Pedrinho, Rossi, Senesi, Vitao.

