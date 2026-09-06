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FORMULA 1

Leclerc, disastro e paura a Monza

06 Set 2026 - 16:42
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Brutto incidente per Charles Leclerc al terzo giro del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Il ferrarista è andato dritto in curva, schiantandosi contro le barriere della Parabolica, ma è uscito illeso dall'abitacolo. Il monegasco è uscito dalla monoposto sulle proprie gambe, anche se è apparso molto scosso. I giudici di gara hanno esposto la bandiera rossa e sospeso momentaneamente il GP d'Italia. Il monegasco, terzo in griglia, aveva "toccato" in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha perso diverse posizioni e si era lamentato del compagno di box con un team radio.

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