Leclerc, disastro e paura a Monza

Brutto incidente per Charles Leclerc al terzo giro del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Il ferrarista è andato dritto in curva, schiantandosi contro le barriere della Parabolica, ma è uscito illeso dall'abitacolo. Il monegasco è uscito dalla monoposto sulle proprie gambe, anche se è apparso molto scosso. I giudici di gara hanno esposto la bandiera rossa e sospeso momentaneamente il GP d'Italia. Il monegasco, terzo in griglia, aveva "toccato" in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha perso diverse posizioni e si era lamentato del compagno di box con un team radio.