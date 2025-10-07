Nuove tecnologie Vittori Turbio: la prima auto disegnata con l'aiuto dell'IA

La startup americana ha sviluppato questa nuova hypercar in collaborazione con lo studio di design italiano Pininfarina, utilizzando strumenti di progettazione assistita da algoritmi per ottimizzare forme e proporzioni senza rinunciare all’estetica classica. Il risultato è un modello da 1.100 cavalli, con motore V12 ibrido, che unisce artigianalità e tecnologia, dimostrando come l’AI possa affiancare, e non sostituire, la creatività umana.