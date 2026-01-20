Collaborazioni Le 10 collaborazioni più famose tra automobili e moda

L'automobile e la moda hanno molte affinità. Entrambe esprimono - attraverso la forma e i colori - un'idea (o un ideale) di bellezza estetica: più funzionale su di una vettura, più fine a se stessa e per questo più vicina all'arte per l'abbigliamento. Due mondi, dunque, all'apparenza distanti eppure profondamente connessi dalla visione di progettisti, designer e stilisti. Nel corso degli anni le collaborazioni - in questo senso - sono state numerose e trasversali