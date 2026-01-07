Icone La collezione di auto di Lewis Hamilton

Prima che decidesse di dedicarsi esclusivamente all'arte e alla moda, il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 è stato un grande collezionista. Nel corso degli anni ha messo assieme una varietà di prodotti che comprendeva supercar, vetture di lusso, mezzi bizzarri e persino una vettura a zero emissioni. Testimonianza della sua seria sensibilità ecologica. Tra le più potenti, la Mercedes AMG-ONE con il motore della sua monoposto del 2016. La Pagani Zonda LH 760 resta però l'icona assoluta perché costruita su misura per lui. Oggi il suo garage si è svuotato e la collezione - dal valore di 15 milioni di euro - è stata interamente venduta