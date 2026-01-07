Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 14
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Icone

La collezione di auto di Lewis Hamilton

Prima che decidesse di dedicarsi esclusivamente all'arte e alla moda, il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 è stato un grande collezionista. Nel corso degli anni ha messo assieme una varietà di prodotti che comprendeva supercar, vetture di lusso, mezzi bizzarri e persino una vettura a zero emissioni. Testimonianza della sua seria sensibilità ecologica. Tra le più potenti, la Mercedes AMG-ONE con il motore della sua monoposto del 2016. La Pagani Zonda LH 760 resta però l'icona assoluta perché costruita su misura per lui. Oggi il suo garage si è svuotato e la collezione - dal valore di 15 milioni di euro - è stata interamente venduta

07 Gen 2026 - 14:07
14 foto
auto
collezione di auto
lewis hamilton

Ultimi video

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

I più visti di Drive Up

L'auto che ha superato i 1.000 km/h

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco